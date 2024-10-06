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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Банияс - Шабаб Аль-Ахли
Банияс - Шабаб Аль-Ахли: обзор матча 06 октября 2024
Банияс
06.10.2024, воскресенье, 16:10
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
1 : 5
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
57'
Ю. Ниакате
34'
Л. Миливойевич
50'
Ю. Ниакате (АГ)
63'
С. Азмун
87'
М. Даббур
90+2'
С. Эзатолахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Банияс - Шабаб Аль-Ахли
90'
+2
ГОЛ! 1:5!
С. Эзатолахи
87'
ГОЛ! 1:4!
М. Даббур
Пас отдал
S. Suleiman Salem
85'
Замена
G. Alvarez Suarez
️️️️
G. Bala
Замена
K. Al Hammadi
️️️️
S. Ahmed Al Noobi
85'
Замена
I. Tshibangu
️️️️
А. Лусамба
72'
Замена
A. Al Balushi
️️️️
Л. Маркович
71'
66'
Замена
М. Даббур
️️️️
Y. César
63'
ГОЛ! 1:3!
С. Азмун
Пас отдал
G. Bala
ГОЛ! 1:2!
Ю. Ниакате
Пас отдал
S. Ahmed Al Noobi
57'
56'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Л. Миливойевич
56'
Замена
А. Сухаил
️️️️
F. Cartabia
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ю. Ниакате
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миливойевич
Пас отдал
F. Cartabia
Желтая карточка
F. Awana
15'
6'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банияс
55
Fahad Al Dhanhani
ВР
26
Khamis Ahmed Al Mansoori
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Johan Bångsbo
ЦЗ
3
Joao Victor
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Fawaz Awana
(К)
ЦП
20
Saile Souza
ЦП
18
Suhail Ahmed Al Noobi
ЦФ
12
Юссуфу Ниакате
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
10
Federico Cartabia
(К)
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
13
Renan
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Банияс
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
19
Isaac Tshibangu
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
1
Rakan Waleed
ВР
12
Хассан Хамза
ВР
5
Walid Abbas
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
15
Ариб Сухаил
ЛВ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
26
Eid Khamis Eid
ЦП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
4-3-3
55
26
2
3
33
Буркэ
11
Лусамба
7
20
8
Маркович
12
Ниакате
18
4-1-2-3
22
3
4
Планич
77
16
Рикельме
80
Каскардо
10
19
Миливойевич
20
Азмун
57
13
18
23
23
18
11
Лусамба
19
19
11
Лусамба
8
Маркович
21
21
8
Маркович
19
Миливойевич
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
19
Миливойевич
77
66
66
77
10
15
Сухаил
15
Сухаил
10
57
9
Даббур
9
Даббур
57
Остались в запасе
Банияс
Шабаб Аль-Ахли
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
1
Rakan Waleed
ВР
12
Хассан Хамза
ВР
5
Walid Abbas
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
19
Mateus Lima
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Остались в запасе
1
Rakan Waleed
ВР
12
Хассан Хамза
ВР
5
Walid Abbas
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
19
Mateus Lima
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Банияс - Шабаб Аль-Ахли
1
1
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
8
Нарушения
8
16
Офсайды
2
2
Количество передач
273
567
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
12
Матчи команд
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Зафра
- : -
05.12.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Банияс
0 : 1
05.09.2026
Хатта Клуб
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
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