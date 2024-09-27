Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Вахда - Банияс
Аль-Вахда - Банияс: обзор матча 27 сентября 2024
Аль-Вахда
27.09.2024, пятница, 19:00
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Банияс
45+5'
О. Хрибин
35'
Ю. Ниакате
64'
J. Bauza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Банияс
Замена
F. Kruspzky
️️️️
Ф. Отеле
90'
+5
78'
Замена
A. Al Balushi
️️️️
F. Awana
Замена
L. Wamba
️️️️
Х. Эркинов
71'
64'
ГОЛ! 1:2!
J. Bauza
59'
Замена
J. Bauza
️️️️
А. Лусамба
59'
Замена
I. Tshibangu
️️️️
Л. Маркович
ГОЛ! 1:1!
О. Хрибин
Пас отдал
Х. Эркинов
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
F. Awana
Желтая карточка
Б. Фолья
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Ниакате
Пас отдал
А. Лусамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
12
Али Салмин
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
19
Rúben Amaral
ЦП
10
Ахмад Нуроллахи
(К)
ЦП
7
Филип Отеле
ЦФ
70
Омар Хрибин
ЦФ
Банияс
55
Fahad Al Dhanhani
ВР
26
Khamis Ahmed Al Mansoori
ЦЗ
3
Joao Victor
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Johan Bångsbo
ЦЗ
7
Fawaz Awana
(К)
ЦП
20
Saile Souza
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
18
Suhail Ahmed Al Noobi
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
12
Юссуфу Ниакате
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Аль-Вахда
50
Rashid Ali
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
16
Abdullah Ahmed
ЦП
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
42
Leonel Wamba
ЦФ
Банияс
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
19
Isaac Tshibangu
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
3-1-3-1-2
36
5
3
15
12
Салмин
23
Фолья
19
10
Нуроллахи
11
Эркинов
70
Хрибин
7
Отеле
4-3-3
55
3
33
Буркэ
2
26
7
20
11
Лусамба
12
Ниакате
8
Маркович
18
Хамад
94
Диарра
94
Диарра
Хамад
7
Отеле
11
11
7
Отеле
11
Эркинов
42
42
11
Эркинов
11
Лусамба
7
7
11
Лусамба
8
Маркович
19
19
8
Маркович
7
21
21
7
Остались в запасе
Аль-Вахда
Банияс
50
Rashid Ali
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
50
Rashid Ali
ВР
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
Остались в запасе
17
Khalid Abdulrahman Alblooshi
ВР
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
5
Hasan Almuharrami
ЦЗ
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
20
Saif Al Menhali
ЦП
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Аль-Вахда - Банияс
1
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
469
297
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
1 : 1
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
Аль-Вахда
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Зафра
- : -
05.12.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Банияс
0 : 1
05.09.2026
Хатта Клуб
Новости команд
Все
Аль-Вахда
Банияс
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
28 сентября
1
«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
13 апреля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
15 февраля
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
28 сентября
1
«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
13 апреля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
15 февраля
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+