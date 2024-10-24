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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Аякс
Карабах - Аякс: обзор матча 24 октября 2024
Карабах
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
0 : 3
Завершен
Аякс
36'
К. Тэйлор
74'
В. Вегхорст (П)
77'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Аякс
87'
Замена
Й. Мокио
️️️️
В. Вегхорст
Замена
Б. Мустафазаде
️️️️
Р. Алмейда
84'
Замена
А. Исаев
️️️️
М. Янкович
84'
Желтая карточка
М. Янкович
81'
Замена
П. Андраде
️️️️
Я. Бензия
81'
Вторая желтая
Э. Джафаргулиев
79'
78'
Замена
А. Гаеи
️️️️
К. Расмуссен
77'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Акпом
Пас отдал
М. Годтс
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Л. Андраде
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Вегхорст
Желтая карточка
К. Медина
73'
59'
Замена
А. Каплан
️️️️
Д. Ругани
59'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Фитц-Джим
59'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Тэйлор
Желтая карточка
Я. Бензия
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
К. Фитц-Джим
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Тэйлор
Пас отдал
В. Вегхорст
Желтая карточка
Б. Гусейнов
22'
20'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Красная карточка
Ж. Ромао
15'
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Алексей Кащук
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-1-2-3-2
30
Гусейнов
15
Гусейнов
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
44
Джафаргулиев
77
Кочальски
4-3-1-2
22
Пасвер
24
Ругани
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
28
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
9
Вегхорст
7
Расмуссен
Алмейда
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
Алмейда
8
Янкович
10
Исаев
10
Исаев
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
8
Бензия
66
Андраде
66
Андраде
8
Бензия
24
Ругани
22
Каплан
22
Каплан
24
Ругани
9
Вегхорст
24
Мокио
24
Мокио
9
Вегхорст
7
Расмуссен
3
Гаеи
3
Гаеи
7
Расмуссен
28
Фитц-Джим
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
28
Фитц-Джим
24
Тэйлор
29
Акпом
29
Акпом
24
Тэйлор
Остались в запасе
Карабах
Аякс
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
7
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
7
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Карабах - Аякс
5
2
2
Всего ударов по воротам
2
14
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
21
Офсайды
1
4
Количество передач
420
540
Сейвы
7
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.09
2.45
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4 : 2
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Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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