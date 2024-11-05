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Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Манчестер Сити
Спортинг - Манчестер Сити: обзор матча 05 ноября 2024
Спортинг
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 1
Завершен
Манчестер Сити
38'
В. Дьекереш
46'
М. Араухо
49'
В. Дьекереш (П)
80'
В. Дьекереш (П)
4'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Юльманн
88'
Замена
К. Хардер
️️️️
Тринкау
88'
Замена
Э. Куарежма
️️️️
Ж. Кенда
85'
85'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ с пенальти! 4:1!
В. Дьекереш
80'
79'
Желтая карточка
М. Нуньес
77'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
77'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Савиньо
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
М. Рейс
75'
Замена
Д. Катамо
️️️️
М. Араухо
75'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Х. Морита
75'
73'
Желтая карточка
Савиньо
Желтая карточка
М. Араухо
73'
69'
Пенальти не реализован!
Э. Холанд
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
55'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Дьекереш
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Араухо
Пас отдал
П. Гонсалвеш
46'
45'
Желтая карточка
М. Ковачич
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Ж. Кенда
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фоден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К)
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К)
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
3-2-1-2-2
20
Исраэль
6
Дебаст
2
Рейс
2
Дьоманде
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
20
Араухо
23
Кенда
14
Дьекереш
7
Тринкау
4-2-3-1
31
Эдерсон
82
Льюис
24
Гвардиол
22
Симпсон-Пьюзи
25
Аканджи
8
Ковачич
27
Нуньес
17
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
2
Рейс
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
2
Рейс
23
Кенда
72
Куарежма
72
Куарежма
23
Кенда
5
Морита
21
Браганца
21
Браганца
5
Морита
20
Араухо
10
Катамо
10
Катамо
20
Араухо
7
Тринкау
40
Хардер
40
Хардер
7
Тринкау
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
8
Ковачич
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
8
Ковачич
17
Савиньо
11
Доку
11
Доку
17
Савиньо
Остались в запасе
Спортинг
Манчестер Сити
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
51
Диогу Пинту
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
8
Жоау Симойнш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
11
Нарушения
8
10
Офсайды
1
4
Количество передач
228
596
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
93
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.86
2.22
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Каза Пиа
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Арсенал
2 : 2
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Арсенал
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Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Жозе Алваладе
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