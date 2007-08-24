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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ФК Харьков - Металлург
ФК Харьков - Металлург: обзор матча 24 августа 2007
ФК Харьков
24.08.2007, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 7 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ФК Харьков - Металлург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
Александр Белорус (Черкассы)
Николай Васюта (Ровно)
Делегат:
Виктор Парадников (Киев)
Стадион:
Динамо
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2019.04.02 09:01
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Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
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Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
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«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
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