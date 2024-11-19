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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Кувейт - Иордания
Кувейт - Иордания: обзор матча 19 ноября 2024
Кувейт
19.11.2024, вторник, 21:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Иордания
68'
M. Daham
21'
Я. Аль-Наймат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кувейт - Иордания
90'
+3
Желтая карточка
М. Аль-Тамари
Замена
H. Al Harbi
️️️️
S. Al-Enezi
86'
82'
Замена
Р. Бани Хани
️️️️
Я. Аль-Наймат
82'
Замена
Шарара
️️️️
М. Абу Таха
Замена
A. Khalaf
️️️️
Y. Majed
79'
70'
Замена
Р. Айед
️️️️
Н. Аль-Рашдан
ГОЛ! 1:1!
M. Daham
Пас отдал
Y. Majed
68'
57'
Замена
А. Аль-Фахури
️️️️
Я. Абулайла
21'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аль-Наймат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кувейт
1
Khaled Al Rashidi
(К)
ВР
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
3
Meshari Al-Enezi
ЦЗ
3
Hassan Hamdan Al-Enezi
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Кувейт
1
Ahmed Aid Al Khaldi
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
3
Moaath Meshal
ЦП
10
Fawaz Ayedh
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
17
Ali Khalaf
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
21
Khaled Al Kharqawi
ЦФ
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
6
Амер Жамус
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
7
Шарара
ЦП
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
20
Резик Бани Хани
ЦФ
4-3-3
1
5
3
13
3
11
6
7
20
15
8
4-1-1-3-1
1
Абулайла
23
Хаддад
16
Абуальнади
3
Насиб
5
Аль-Араб
21
Аль-Рашдан
15
Сааде
10
Аль-Тамари
20
Абу Таха
13
Аль-Марди
11
Аль-Наймат
6
12
12
6
15
17
17
15
1
Абулайла
22
Аль-Фахури
22
Аль-Фахури
1
Абулайла
21
Аль-Рашдан
14
Айед
14
Айед
21
Аль-Рашдан
20
Абу Таха
7
Шарара
7
Шарара
20
Абу Таха
11
Аль-Наймат
20
Бани Хани
20
Бани Хани
11
Аль-Наймат
Остались в запасе
Кувейт
Иордания
1
Ahmed Aid Al Khaldi
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
3
Moaath Meshal
ЦП
10
Fawaz Ayedh
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
21
Khaled Al Kharqawi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
6
Амер Жамус
ЦЗ
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Остались в запасе
1
Ahmed Aid Al Khaldi
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
3
Moaath Meshal
ЦП
10
Fawaz Ayedh
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
21
Khaled Al Kharqawi
ЦФ
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
6
Амер Жамус
ЦЗ
18
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Главный тренер
Хусин Аммута
Статистика матча Кувейт - Иордания
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
4
10
Офсайды
0
4
Количество передач
392
389
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
Jaber al-Ahmad International Stadium, Kuwait City
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