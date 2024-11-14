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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Иордания
Ирак - Иордания: обзор матча 14 ноября 2024
Ирак
14.11.2024, четверг, 19:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Иордания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ирак - Иордания
90'
+3
Замена
Шарара
️️️️
Н. Аль-Рашдан
Замена
A. Yasin
️️️️
А. Хуссейн
90'
+2
87'
Замена
Р. Бани Хани
️️️️
Я. Аль-Наймат
Замена
З. Икбал
️️️️
S. Ameer
73'
Замена
Ю. Амин
️️️️
A. Attwan
73'
70'
Замена
М. Аль-Марди
️️️️
М. Аль-Тамари
70'
Замена
И. Сааде
️️️️
Р. Айед
65'
Желтая карточка
Я. Аль-Араб
59'
Желтая карточка
Э. Хаддад
Замена
Х. Али
️️️️
М. Садун
46'
Желтая карточка
М. Садун
19'
Желтая карточка
A. Attwan
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
22
Ахмед Басиль
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
S. Ameer
(К)
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
14
A. Attwan
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
14
Раджаеи Айед
ОП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Али Ольван
ЦФ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
13
Монтадер Маджид
ПВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
9
Ahmed Yasin
ЦФ
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Амер Жамус
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
7
Шарара
ЦП
20
Резик Бани Хани
ЦФ
4-2-2-2
22
Басиль
23
Доски
6
Юнис
2
Сулака
25
Садун
21
16
Аль-Аммари
8
Байеш
17
Джасим
18
Хуссейн
14
4-2-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
16
Абуальнади
3
Насиб
5
Аль-Араб
21
Аль-Рашдан
14
Айед
10
Аль-Тамари
20
Абу Таха
11
Аль-Наймат
9
Ольван
25
Садун
3
Али
3
Али
25
Садун
21
14
Икбал
14
Икбал
21
14
7
Амин
7
Амин
14
18
Хуссейн
9
9
18
Хуссейн
14
Айед
15
Сааде
15
Сааде
14
Айед
21
Аль-Рашдан
7
Шарара
7
Шарара
21
Аль-Рашдан
10
Аль-Тамари
13
Аль-Марди
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
11
Аль-Наймат
20
Бани Хани
20
Бани Хани
11
Аль-Наймат
Остались в запасе
Ирак
Иордания
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
13
Монтадер Маджид
ПВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Амер Жамус
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
Главный тренер
Хусин Аммута
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
5
Ali Faez Atiyah
ЦЗ
13
Монтадер Маджид
ПВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
0
Хиджази Махер
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Амер Жамус
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Касас
Главный тренер
Хусин Аммута
Статистика матча Ирак - Иордания
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
375
257
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Basra International Stadium, Basra
Посещаемость:
65000
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