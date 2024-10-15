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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Катар
Иран - Катар: обзор матча 15 октября 2024
Иран
15.10.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 4 тур
4 : 1
Завершен
Катар
42'
С. Азмун
48'
С. Азмун
66'
М. Мохеби
90+8'
М. Мохеби
17'
А. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Катар
ГОЛ! 4:1!
М. Мохеби
Пас отдал
О. Нурафкан
90'
+8
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
С. Мохаммад Карими
90'
+1
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
М. Тареми
90'
+1
Замена
М. Горбани
️️️️
С. Азмун
85'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
М. Гайеди
77'
ГОЛ! 3:1!
М. Мохеби
66'
65'
Замена
И. Мохаммед
️️️️
Т. Салман
58'
Замена
A. Fahmi Moustafa
️️️️
Э. Жуниор
Желтая карточка
М. Гайеди
53'
Желтая карточка
М. Мохеби
51'
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
48'
Желтая карточка
С. Азмун
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
О. Нурафкан
42'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Али
Пас отдал
Л. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Сейед Мохаммад Карими
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
(К)
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Лукас Мендес
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
11
Акрам Афиф
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
4
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
18
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
АП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
4-2-2-2
1
Бейранванд
21
Нурафкан
19
Немати
5
Мохаммади
4
Хализаде
17
Карими
6
Эзатолахи
10
Гайеди
29
Мохеби
9
Тареми
20
Азмун
4-3-1-2
22
Баршам
3
Хассан
4
Абдусаллам
8
Жуниор
3
Мендес
6
Абдулазиз
20
Фати
5
Салман
16
Хухи
19
Али
11
Афиф
20
Азмун
16
Горбани
16
Горбани
20
Азмун
17
Карими
18
Хоссейннеджад
18
Хоссейннеджад
17
Карими
10
Гайеди
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
10
Гайеди
9
Тареми
20
Моганлу
20
Моганлу
9
Тареми
8
Жуниор
18
18
8
Жуниор
5
Салман
17
Мохаммед
17
Мохаммед
5
Салман
Остались в запасе
Иран
Катар
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
Главный тренер
Амир Галенои
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
11
Али Голизаде
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
25
Ибрахим Аль-Хассан
АП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Иран - Катар
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
3
Офсайды
3
2
Количество передач
372
429
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Al-Rashid Stadium, Dubai
Посещаемость:
7890
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