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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Кувейт - Ирак
Кувейт - Ирак: обзор матча 10 сентября 2024
Кувейт
10.09.2024, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ирак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кувейт - Ирак
90'
Желтая карточка
D. Al-Saed
89'
Замена
️️️️
Ю. Амин
84'
Замена
С. Хади
️️️️
З. Икбал
73'
Замена
D. Al-Saed
️️️️
И. Байеш
73'
Замена
Х. Али
️️️️
М. Садун
Замена
H. Al Harbi
️️️️
S. Al-Enezi
64'
7'
Красная карточка
Р. Сулака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
3
Meshari Al-Enezi
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
7
Mohammad Daham
ЦП
2
Sami Al Sanea
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
14
R. Hany
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Ирак
12
Джалаль Хассан
(К)
ВР
15
Ахмед Яхья
ЛЗ
23
Мерчас Доски
ЛЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
7
Юссеф Амин
ЛВ
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Кувейт
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
17
Ali Khalaf
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
Ирак
22
Ali Kadhim Hadi
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
20
Осама Рашид
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
13
Danilo Al-Saed
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
3-5-1-2
22
3
13
5
2
6
14
10
7
8
Мархун
20
8
3-2-2-2-1
12
Хассан
2
Сулака
4
Тахсин
25
Садун
15
Яхья
23
Доски
16
Аль-Аммари
14
Икбал
8
Байеш
7
Амин
9
Аль-Хамади
6
12
12
6
25
Садун
3
Али
3
Али
25
Садун
14
Икбал
7
Хади
7
Хади
14
Икбал
8
Байеш
13
13
8
Байеш
Остались в запасе
Кувейт
Ирак
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
17
Ali Khalaf
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
22
Ali Kadhim Hadi
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
20
Осама Рашид
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
17
Ali Khalaf
ЦФ
9
Salman Al Awadi
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
Остались в запасе
22
Ali Kadhim Hadi
ВР
22
Hussein Hassan
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
4
Саад Натик
ЦЗ
20
Осама Рашид
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Кувейт - Ирак
1
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
15
7
Количество передач
516
342
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Информация о матче
Стадион:
Jaber al-Ahmad International Stadium, Kuwait City
Посещаемость:
58000
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