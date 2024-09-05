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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иордания - Кувейт
Иордания - Кувейт: обзор матча 05 сентября 2024
Иордания
05.09.2024, четверг, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Кувейт
14'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иордания - Кувейт
Желтая карточка
Н. Аль-Равабде
82'
Замена
А. аль-Аттар
️️️️
Я. Аль-Наймат
78'
ГОЛ! 1:0!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
Н. Аль-Равабде
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
4
Хусам Абу Дааб
ЦЗ
13
Махмуд Аль-Марди
(К)
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Али Ольван
ЦФ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
19
Mahdi Dashti
ЦЗ
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
2
Sami Al Sanea
ЦП
14
R. Hany
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Иордания
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
6
Сиса
АП
20
Резик Бани Хани
ЦФ
0
Абдулла аль-Аттар
ЦФ
Кувейт
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
6
Khaled Al Fadhli
ЦЗ
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
9
Salman Al Awadi
ЦФ
17
Ali Khalaf
ЦФ
15
Yousef Majed
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Абулайла
2
Абу Хашиш
3
Насиб
4
Абу Дааб
5
Аль-Араб
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
13
Аль-Марди
10
Аль-Тамари
11
Аль-Наймат
9
Ольван
3-4-3
22
13
5
19
2
14
10
6
20
18
8
11
Аль-Наймат
0
аль-Аттар
0
аль-Аттар
11
Аль-Наймат
17
17
15
15
Остались в запасе
Иордания
Кувейт
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
6
Сиса
АП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
20
Резик Бани Хани
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
6
Khaled Al Fadhli
ЦЗ
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
9
Salman Al Awadi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Остались в запасе
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
22
Абдалла Аль-Фахури
ВР
16
Мохаммад Абуальнади
ЦЗ
19
Саед Аль-Росан
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ПЗ
14
Раджаеи Айед
ОП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
6
Сиса
АП
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
20
Резик Бани Хани
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulrahman Al-Fadhli
ВР
1
Abd Al Rahman Kameel
ВР
6
Khaled Al Fadhli
ЦЗ
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
18
Hussein Ashkanani
ЦП
9
Salman Al Awadi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Главный тренер
Хелиу Соуза
Статистика матча Иордания - Кувейт
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
19
9
Офсайды
0
2
Количество передач
426
519
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Amman International Stadium, Amman
Посещаемость:
13555
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