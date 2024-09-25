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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Коринтианс - Форталеза
Коринтианс - Форталеза: обзор матча 25 сентября 2024
Коринтианс
25.09.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Форталеза
55'
А. Ромеро
59'
И. Коронадо
81'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Форталеза
ГОЛ! 3:0!
П. Энрике
Пас отдал
М. Депай
81'
76'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
Замена
Шарлес
️️️️
А. Каррильо
76'
Замена
Райан
️️️️
Х. Мартинес
73'
Замена
П. Энрике
️️️️
Ю. Алберто
73'
70'
Желтая карточка
Э. Бритес
Замена
Р. Гарро
️️️️
Б. Бидон
65'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Ромеро
65'
Желтая карточка
Матеузиньо
63'
63'
Желтая карточка
Б. Лопес
ГОЛ! 2:0!
И. Коронадо
59'
57'
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Р. Кайзер
ГОЛ! 1:0!
А. Ромеро
Пас отдал
Ю. Алберто
55'
46'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Э. Мартинес
46'
Замена
М. Россетто
️️️️
П. Аугусто
46'
Замена
Калебе
️️️️
Т. Почеттино
45'
Желтая карточка
Р. Кайзер
23'
Желтая карточка
Э. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
37
Райан
ЦП
35
Шарлес
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Форталеза
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Соуза
46
Фариас
5
Рамальо
4
Торрес
2
Матеузиньо
70
Мартинес
7
Бидон
11
Ромеро
77
Коронадо
19
Каррильо
9
Алберто
4-1-1-3-2
2
Бритес
2
Тинга
14
6
Джонатан
28
Велисон
28
Аугусто
7
Мариньо
6
Мартинес
8
Почеттино
79
Кайзер
1
70
Мартинес
37
Райан
37
Райан
70
Мартинес
19
Каррильо
35
Шарлес
35
Шарлес
19
Каррильо
7
Бидон
8
Гарро
8
Гарро
7
Бидон
9
Алберто
7
Энрике
7
Энрике
9
Алберто
11
Ромеро
10
Депай
10
Депай
11
Ромеро
8
Почеттино
30
Калебе
30
Калебе
8
Почеттино
28
Аугусто
5
Россетто
5
Россетто
28
Аугусто
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
6
Мартинес
77
Лопес
77
Лопес
6
Мартинес
79
Кайзер
18
Лусеро
18
Лусеро
79
Кайзер
Остались в запасе
Коринтианс
Форталеза
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Гиоване
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Остались в запасе
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Коринтианс - Форталеза
1
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
12
Офсайды
0
4
Количество передач
354
382
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Нео Кимика Арена
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