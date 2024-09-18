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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Форталеза - Коринтианс
Форталеза - Коринтианс: обзор матча 18 сентября 2024
Форталеза
18.09.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, 1/4 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Коринтианс
40'
И. Коронадо
90+1'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Коринтианс
90'
+4
Желтая карточка
Р. Гарро
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Алберто
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ю. Алберто
83'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Т. Магно
Замена
I. Machuca
️️️️
Т. Почеттино
81'
81'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Фагнер
75'
Замена
Р. Гарро
️️️️
И. Коронадо
75'
Замена
А. Каррильо
️️️️
Шарлес
75'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Райан
Замена
Мариньо
️️️️
Тити
56'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Я. Пикачу
55'
Замена
М. Россетто
️️️️
L. Sasha
55'
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Коронадо
Пас отдал
Т. Магно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Брено Бидон
ЦП
35
Шарлес
ЦП
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Форталеза
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
8
Родриго Гарро
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
4-3-2-2
6
Джонатан
13
Кушчевич
4
Тити
2
Тинга
35
Насименту
88
22
Пикачу
8
Почеттино
77
Лопес
18
Лусеро
1
4-3-2-1
1
Соуза
4
Торрес
25
Кака
23
Фагнер
46
Фариас
7
Бидон
35
Шарлес
37
Райан
77
Коронадо
11
Магно
9
Алберто
22
Пикачу
28
Аугусто
28
Аугусто
22
Пикачу
8
Почеттино
11
11
8
Почеттино
88
5
Россетто
5
Россетто
88
4
Тити
7
Мариньо
7
Мариньо
4
Тити
23
Фагнер
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Фагнер
37
Райан
70
Мартинес
70
Мартинес
37
Райан
77
Коронадо
8
Гарро
8
Гарро
77
Коронадо
11
Магно
11
Ромеро
11
Ромеро
11
Магно
35
Шарлес
19
Каррильо
19
Каррильо
35
Шарлес
Остались в запасе
Форталеза
Коринтианс
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
30
Калебе
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
33
Матеус Донелли
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
30
Калебе
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Форталеза - Коринтианс
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
12
Офсайды
4
1
Количество передач
355
398
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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