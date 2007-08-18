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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Кривбасс
Металлург - Кривбасс: обзор матча 18 августа 2007
Металлург
18.08.2007, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Металлург - Кривбасс
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0
0
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0
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Помощники судьи:
Звягинцев
Маньковский (оба - Одесса)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Металлург
Кривбасс
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