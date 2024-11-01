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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Факел (мол)
Рубин (мол) - Факел (мол): обзор матча 01 ноября 2024
Рубин (мол)
01.11.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 9 тур
1 : 2
Завершен
Факел (мол)
75'
А. Ибрагимов
32'
К. Симонов
44'
К. Симонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин (мол) - Факел (мол)
ГОЛ! 1:2!
А. Ибрагимов
75'
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
Д. Желтухин
74'
72'
Замена
А. Уваров
️️️️
М. Свирин
Замена
А. Киселенко
️️️️
К. Кудрявцев
67'
Замена
А. Горностаев
️️️️
А. Магфуров
61'
60'
Замена
Р. Плаксин
️️️️
А. Беляев
Замена
Д. Кирягин
️️️️
Р. Галеев
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Симонов
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Симонов
Желтая карточка
Д. Прохоров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
50
Эмиль Камилов
ВР
91
Амир Хайрулин
ВР
22
Дмитрий Желтухин
ПЗ
18
Кирилл Кудрявцев
ЛВ
58
Дмитрий Прохоров
ЛВ
37
Никита Билялютдинов
ОП
62
Рамазан Галеев
ОП
19
Илья Балясников
ОП
79
Айдан Магфуров
АП
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
92
Федор Золотарев
ЦФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
96
Денис Сеник
ЦП
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
95
Артем Горяинов
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Рубин (мол)
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
84
Даниил Кирягин
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
82
Артем Горностаев
ЛВ
59
Ислам Зиганшин
ЛВ
53
Ранель Кулахметов
ОП
74
Эмиль Ганеев
АП
50
Данила Власов
ЦФ
92
Артем Ибрагимов
РФ
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
70
Артем Попов
ЦП
26
Руслан Плаксин
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
76
Петр Саласин
ЦФ
1-3-3-2
50
Камилов
22
Желтухин
37
Билялютдинов
62
Галеев
19
Балясников
58
Прохоров
79
Магфуров
34
Сайфутдинов
92
Золотарев
18
Кудрявцев
3-5-1-1
62
Калиничев
25
Беляев
97
Сизинцев
22
Ткачев
9
Васин
94
Свирин
61
Мезга
95
Горяинов
18
Симонов
96
Сеник
66
Паткович
22
Желтухин
92
Ибрагимов
92
Ибрагимов
22
Желтухин
79
Магфуров
82
Горностаев
82
Горностаев
79
Магфуров
62
Галеев
84
Кирягин
84
Кирягин
62
Галеев
18
Кудрявцев
47
Киселенко
47
Киселенко
18
Кудрявцев
25
Беляев
26
Плаксин
26
Плаксин
25
Беляев
94
Свирин
91
Уваров
91
Уваров
94
Свирин
Остались в запасе
Рубин (мол)
Факел (мол)
59
Ислам Зиганшин
ЛВ
50
Данила Власов
ЦФ
74
Эмиль Ганеев
АП
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
53
Ранель Кулахметов
ОП
Главный тренер
Айдар Яруллин
79
Артем Шестопалов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
70
Артем Попов
ЦП
40
Даниил Васильченко
ЦФ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
76
Петр Саласин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Остались в запасе
59
Ислам Зиганшин
ЛВ
50
Данила Власов
ЦФ
74
Эмиль Ганеев
АП
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
53
Ранель Кулахметов
ОП
Остались в запасе
79
Артем Шестопалов
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
70
Артем Попов
ЦП
40
Даниил Васильченко
ЦФ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
76
Петр Саласин
ЦФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Главный тренер
Алексей Ребко
Статистика матча Рубин (мол) - Факел (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
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