Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Факел (мол) - Рубин (мол)
Факел (мол) - Рубин (мол): обзор матча 20 сентября 2024
Факел (мол)
20.09.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
50'
А. Беляев
77'
И. Балясников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел (мол) - Рубин (мол)
90'
Замена
Э. Ганеев
️️️️
Э. Камилов
90'
Замена
Р. Кулахметов
️️️️
М. Гуляев
79'
Замена
Т. Хакимов
️️️️
И. Балясников
77'
ГОЛ! 1:1!
И. Балясников
Замена
А. Попов
️️️️
П. Саласин
77'
Желтая карточка
П. Саласин
76'
75'
Замена
А. Киселенко
️️️️
Н. Файзуллин
Замена
Р. Плаксин
️️️️
К. Симонов
69'
68'
Замена
Р. Галеев
️️️️
А. Горностаев
Замена
А. Уваров
️️️️
Н. Паткович
63'
61'
Замена
А. Сайфутдинов
️️️️
А. Магфуров
ГОЛ! 1:0!
А. Беляев
Пас отдал
Н. Паткович
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
96
Денис Сеник
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
95
Артем Горяинов
ЦП
76
Петр Саласин
ЦФ
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Рубин (мол)
91
Амир Хайрулин
ВР
50
Эмиль Камилов
ВР
64
Нияз Файзуллин
ЛЗ
18
Кирилл Кудрявцев
ЛВ
82
Артем Горностаев
ЛВ
37
Никита Билялютдинов
ОП
11
Егор Чумарин
ОП
19
Илья Балясников
ОП
79
Айдан Магфуров
АП
8
Михаил Гуляев
ЦФ
92
Федор Золотарев
ЦФ
Главный тренер
Айдар Яруллин
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
80
Денис Черноморец
ЦЗ
26
Руслан Плаксин
ЦП
70
Артем Попов
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
Рубин (мол)
47
Артем Киселенко
ЦЗ
66
Тимур Хакимов
ЦЗ
53
Ранель Кулахметов
ОП
62
Рамазан Галеев
ОП
74
Эмиль Ганеев
АП
34
Айдар Сайфутдинов
ПВ
3-5-2
79
Шестопалов
22
Ткачев
97
Сизинцев
25
Беляев
96
Сеник
94
Свирин
61
Мезга
95
Горяинов
18
Симонов
66
Паткович
76
Саласин
1-3-3-2
91
Хайрулин
64
Файзуллин
37
Билялютдинов
11
Чумарин
19
Балясников
18
Кудрявцев
79
Магфуров
82
Горностаев
92
Золотарев
8
Гуляев
66
Паткович
91
Уваров
91
Уваров
66
Паткович
18
Симонов
26
Плаксин
26
Плаксин
18
Симонов
76
Саласин
70
Попов
70
Попов
76
Саласин
64
Файзуллин
47
Киселенко
47
Киселенко
64
Файзуллин
19
Балясников
66
Хакимов
66
Хакимов
19
Балясников
8
Гуляев
53
Кулахметов
53
Кулахметов
8
Гуляев
82
Горностаев
62
Галеев
62
Галеев
82
Горностаев
50
Камилов
74
Ганеев
74
Ганеев
50
Камилов
79
Магфуров
34
Сайфутдинов
34
Сайфутдинов
79
Магфуров
Остались в запасе
Факел (мол)
Рубин (мол)
40
Даниил Васильченко
ЦФ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
80
Денис Черноморец
ЦЗ
62
Владислав Калиничев
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
Главный тренер
Алексей Ребко
Главный тренер
Айдар Яруллин
Остались в запасе
40
Даниил Васильченко
ЦФ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
80
Денис Черноморец
ЦЗ
62
Владислав Калиничев
ВР
16
Игорь Кочетов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Алексей Ребко
Главный тренер
Айдар Яруллин
Статистика матча Факел (мол) - Рубин (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Новости команд
Все
Факел (мол)
Рубин (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
4
Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
4
Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+