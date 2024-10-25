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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 25 октября 2024
Зенит (мол)
25.10.2024, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, группа A, 8 тур
3 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
29'
М. Иванов
70'
Н. Базилевский
86'
Н. Базилевский (П)
52'
А. Морозов
56'
А. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
Г. Кашеев
86'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Н. Базилевский
86'
80'
Замена
К. Балашов
️️️️
Е. Ведерников
Замена
А. Широков
️️️️
С. Карелин
71'
ГОЛ! 2:2!
Н. Базилевский
70'
Желтая карточка
С. Чернов
66'
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Морозов
Пас отдал
С. Топинка
55'
Желтая карточка
Д. Чевардин
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Морозов
48'
Желтая карточка
Е. Ведерников
46'
Замена
А. Корнеев
️️️️
М. Лыков
46'
Замена
М. Атипов
️️️️
Д. Дементьев
45'
Замена
А. Морозов
️️️️
Д. Радиковский
ГОЛ! 1:0!
М. Иванов
29'
20'
Желтая карточка
Д. Дементьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
93
Максим Шичанин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
5
Денис Мушкарин
ОП
7
Тимур Иванов
ПВ
63
Станислав Карелин
ПВ
89
Матвей Иванов
ЛФ
39
Максим Хохлов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
Локомотив (мол)
16
Даниил Веселов
ВР
76
Матвей Захаржевский
ЦЗ
65
Артем Семин
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
48
Даниил Дементьев
ОП
74
Даниил Чевардин
ОП
47
Егор Ведерников
АП
78
Федор Бондарь
АП
59
Арсений Гердт
АП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
61
Матвей Лыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Зенит (мол)
1
Архип Лакс
ВР
94
Степан Вавилов
ЛЗ
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
78
Александр Широков
ЛВ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
48
Артур Гагиев
ЛФ
75
Владимир Жариков
ЦФ
Локомотив (мол)
56
Богдан Шейко
ВР
43
Заур Кардов
ЛЗ
89
Кирилл Балашов
ЛЗ
22
Денис Трайгель
ЦЗ
73
Егор Степанов
АП
57
Марат Атипов
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
78
Артём Корнеев
ЦФ
3-1-2-3
93
Шичанин
47
Тарасов
40
Кашеев
85
Чернов
5
Мушкарин
7
Иванов
63
Карелин
89
Иванов
81
Базилевский
39
Хохлов
2-3-3-2
16
Веселов
76
Захаржевский
65
Семин
38
Топинка
48
Дементьев
74
Чевардин
78
Бондарь
59
Гердт
47
Ведерников
61
Лыков
37
Радиковский
63
Карелин
78
Широков
78
Широков
63
Карелин
47
Ведерников
89
Балашов
89
Балашов
47
Ведерников
48
Дементьев
57
Атипов
57
Атипов
48
Дементьев
37
Радиковский
90
Морозов
90
Морозов
37
Радиковский
61
Лыков
78
Корнеев
78
Корнеев
61
Лыков
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
1
Архип Лакс
ВР
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
48
Артур Гагиев
ЛФ
75
Владимир Жариков
ЦФ
Главный тренер
Константин Коноплев
56
Богдан Шейко
ВР
22
Денис Трайгель
ЦЗ
43
Заур Кардов
ЛЗ
73
Егор Степанов
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Архип Лакс
ВР
97
Евгений Дубинин
ЦЗ
94
Степан Вавилов
ЛЗ
6
Илья Гущин
ОП
50
Данил Лукиян
АП
48
Артур Гагиев
ЛФ
75
Владимир Жариков
ЦФ
Остались в запасе
56
Богдан Шейко
ВР
22
Денис Трайгель
ЦЗ
43
Заур Кардов
ЛЗ
73
Егор Степанов
АП
Главный тренер
Константин Коноплев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
2 : 1
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
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