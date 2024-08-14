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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 14 августа 2024
Лос-Анджелес
14.08.2024, среда, 05:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Сан-Хосе
17'
К. Оливера
45+5'
Д. Буанга (П)
61'
М. Богуш
66'
Д. Буанга
41'
Э. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
И. Санчес
89'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Буанга
88'
83'
Замена
А. Моралес
️️️️
К. Груэсо
83'
Замена
П. Джадд
️️️️
Ж. Эбобиссе
83'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Э. Лопес
Замена
Э. Сегура
️️️️
М. Богуш
76'
Замена
O. Campos
️️️️
С. Паленсия
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Оливера
71'
69'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
J. Yueill
ГОЛ! 4:1!
Д. Буанга
Пас отдал
К. Оливера
66'
ГОЛ! 3:1!
М. Богуш
Пас отдал
И. Санчес
61'
46'
Замена
П. Мари
️️️️
А. Пеллегрино
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Буанга
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
В. Ярброу
41'
ГОЛ! 1:1!
Э. Лопес
ГОЛ! 1:0!
К. Оливера
Пас отдал
Р. Холлингшид
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
(К)
ОП
20
Эдуард Атуэста
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
Jackson Yueill
(К)
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
8
Эрнан Лопес
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
12
Томас Хасал
ВР
22
Абрахам Ромеро
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Omar Campos
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
65
Thomas Musto
ЦП
98
Дэвид Мартинес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
3
Мурильо
25
Шано
33
Лонг
14
Паленсия
6
Санчес
20
Атуэста
24
Холлингшид
19
Богуш
99
Буанга
99
Оливера
3-4-1-3
5
97
87
Коста
11
Груэсо
7
Эспиноса
8
Лопес
14
90
Пеллегрино
17
Эбобиссе
23
Ярброу
28
19
Богуш
4
Сегура
4
Сегура
19
Богуш
14
Паленсия
3
3
14
Паленсия
6
Санчес
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
6
Санчес
99
Буанга
98
Мартинес
98
Мартинес
99
Буанга
99
Оливера
9
Жиру
9
Жиру
99
Оливера
11
Груэсо
27
Моралес
27
Моралес
11
Груэсо
90
Пеллегрино
3
Мари
3
Мари
90
Пеллегрино
14
10
Цакирис
10
Цакирис
14
8
Лопес
16
Скахан
16
Скахан
8
Лопес
17
Эбобиссе
19
Джадд
19
Джадд
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
12
Томас Хасал
ВР
22
Абрахам Ромеро
ВР
65
Thomas Musto
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
30
Emmanuel Ochoa
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
22
Абрахам Ромеро
ВР
65
Thomas Musto
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
98
Jacob Jackson
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
0
Нарушения
10
10
Офсайды
1
0
Количество передач
472
561
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
3 : 2
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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