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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Сент-Луис - Портленд
Сент-Луис - Портленд: обзор матча 10 августа 2024
Сент-Луис
10.08.2024, суббота, 03:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Портленд
51'
С. Тойхерт
83'
М. Хартель
88'
С. Бечер
54'
К. Браво
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Портленд
Замена
J. Klein
️️️️
С. Тойхерт
90'
ГОЛ! 3:1!
С. Бечер
Пас отдал
Э. Левен
88'
86'
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Чара
ГОЛ! 2:1!
М. Хартель
Пас отдал
Э. Левен
83'
Замена
И. Вассилев
️️️️
N. Þórisson
72'
Замена
Д. Гирдвуд-Райх
️️️️
К. Хайберт
64'
59'
Замена
Антони
️️️️
Э. Уильямсон
59'
Замена
M. Toye
️️️️
Ф. Мора
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Браво
ГОЛ! 1:0!
С. Тойхерт
51'
12'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Эвандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
99
Jayden Reid
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
23
Эдуард Левен
(К)
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
11
Саймон Бечер
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Портленд
71
Максим Крепо
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
(К)
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
41
Johnny Klein
ЦФ
Портленд
41
Джеймс Пантемис
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
11
Антони
ЛВ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
9
Натан Фогаса
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
4-1-1-4
1
Бюрки
15
22
Хайберт
99
14
Тотланд
23
Левен
10
Хартель
11
Бечер
36
Тойхерт
11
8
4-3-1-2
71
Крепо
29
Москера
18
МакГроу
13
Жупарич
26
Браво
21
Чара
19
Уильямсон
10
Эвандер
10
Морено
33
Родригес
99
Мора
22
Хайберт
3
Гирдвуд-Райх
3
Гирдвуд-Райх
22
Хайберт
11
19
Вассилев
19
Вассилев
11
36
Тойхерт
41
41
36
Тойхерт
10
Эвандер
22
Айяла
22
Айяла
10
Эвандер
21
Чара
8
Паредес
8
Паредес
21
Чара
19
Уильямсон
11
Антони
11
Антони
19
Уильямсон
99
Мора
13
13
99
Мора
Остались в запасе
Сент-Луис
Портленд
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
20
Akil Watts
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
41
Джеймс Пантемис
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
31
Christian Olivares
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
13
Michael Wentzel
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
20
Akil Watts
ЦП
77
Hosei Kijima
ЦП
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
20
Финн Сурман
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
9
Натан Фогаса
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Сент-Луис - Портленд
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
8
Офсайды
0
2
Количество передач
370
446
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
4 : 1
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
0 : 1
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Главный судья:
Пьер-Люк Лозье
Стадион:
Citypark, St. Louis
Новости команд
Все
Сент-Луис
Портленд
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
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