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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Ахли
Аль-Фейха - Аль-Ахли: обзор матча 22 ноября 2024
Аль-Фейха
22.11.2024, пятница, 17:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Ахли
21'
Р. Марез (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Ахли
90'
+4
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Фирмино
Замена
А. Аль-Хараджин
️️️️
Г. Цимирот
90'
+2
88'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
Замена
Ф. Абди
️️️️
M. Al Dowaish
80'
Замена
Х. Аль-Каби
️️️️
С. Аль-Хайбари
80'
Замена
М. Аль-Биши
️️️️
Н. Аль-Харти
73'
70'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
70'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Александер
Желтая карточка
Ф. Сакала
65'
54'
Желтая карточка
Б. Аль-Хурайджи
52'
Желтая карточка
М. Демирал
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
(К)
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
5
Александер
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
25
Фарис Абди
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
3-3-2-2
52
Москера
6
Смоллинг
4
Аль-Хайбари
2
47
60
Аль-Кааби
2
Аль-Рашиди
7
Аль-Харти
59
Цимирот
31
Лопес
10
Сакала
4-2-1-1-2
16
Менди
6
Аль-Хурайджи
3
Ибаньес
28
Демирал
31
Яслам
30
Аль-Джоани
5
Александер
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
9
Фирмино
47
25
Абди
25
Абди
47
7
Аль-Харти
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
7
Аль-Харти
59
Цимирот
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
59
Цимирот
4
Аль-Хайбари
77
Аль-Каби
77
Аль-Каби
4
Аль-Хайбари
30
Аль-Джоани
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
30
Аль-Джоани
5
Александер
19
Кессье
19
Кессье
5
Александер
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
9
Фирмино
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
9
Фирмино
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Ахли
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
6
Сауд Зидан
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Ахли
1
2
Всего ударов по воротам
0
16
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
16
19
Офсайды
1
1
Количество передач
354
541
Сейвы
6
0
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
0
12
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
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