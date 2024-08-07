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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Баник
Копенгаген - Баник: обзор матча 07 августа 2024
Копенгаген
07.08.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Баник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Баник
90'
+2
Замена
Д. Хользер
️️️️
Эвертон
90'
+2
Замена
S. Grygar
️️️️
Т. Риго
86'
Желтая карточка
П. Кпозо
79'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
M. Sin
70'
Замена
M. Rusnák
️️️️
Д. Бухта
70'
Замена
И. Клима
️️️️
Э. Прекоп
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Э. Ахури
67'
64'
Желтая карточка
Э. Прекоп
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Т. Делэни
46'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Р. Уэскас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
99
Элиас Ахури
ПВ
13
Родриго Уэскас
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
32
Эвертон
(К)
ЛВ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
19
Давид Бухта
АП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Томас Йоргенсен
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Баник
41
Mikuláš Kubný
ВР
30
Доминик Холек
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
14
Samuel Grygar
ЦП
66
Matúš Rusnák
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
3-1-3-3
1
Тротт
24
Мелинг
3
Вавро
4
Дикс
27
Делэни
10
Эльюнусси
8
Маттссон
99
Ахури
8
Фалк-Йенсен
9
Оскарссон
13
Уэскас
3-4-2-1
35
Маркович
17
37
Халуш
3
Кпозо
19
Риго
33
32
Юрошка
5
19
Бухта
32
Эвертон
11
Прекоп
13
Уэскас
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
13
Уэскас
27
Делэни
21
Лерагер
21
Лерагер
27
Делэни
99
Ахури
17
Ларссон
17
Ларссон
99
Ахури
32
Эвертон
95
Хользер
95
Хользер
32
Эвертон
19
Риго
14
14
19
Риго
19
Бухта
66
66
19
Бухта
33
28
Кубала
28
Кубала
33
11
Прекоп
23
Клима
23
Клима
11
Прекоп
Остались в запасе
Копенгаген
Баник
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Томас Йоргенсен
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
41
Mikuláš Kubný
ВР
30
Доминик Холек
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
5
Oliver Højer
ЦП
8
Томас Йоргенсен
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
18
Амин Чиаха
ЦФ
Остались в запасе
41
Mikuláš Kubný
ВР
30
Доминик Холек
ВР
44
Элдар Шехич
ЛЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
20
Абдуллахи Танко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Копенгаген - Баник
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
6
11
Офсайды
3
3
Количество передач
681
330
Сейвы
6
1
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
16513 из 38065 зрителей (43%)
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