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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шэмрок Роверс - Целе
Шэмрок Роверс - Целе: обзор матча 15 августа 2024
Шэмрок Роверс
15.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Целе
37'
Д. Уоттс (П)
41'
Н. Фарруджа
96'
Г. Берк
83'
Ж. Карничник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Целе
Желтая карточка
Л. Полс
120'
+1
Желтая карточка
Ш. Хор
108'
105'
+1
Желтая карточка
Д. Зец
104'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
М. Квесич
ГОЛ! 3:1!
Г. Берк
96'
Замена
Д. Бернс
️️️️
А. Грин
91'
90'
+2
Желтая карточка
М. Квесич
Замена
Г. Берк
️️️️
Н. Фарруджа
88'
87'
Желтая карточка
Ж. Карничник
83'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Карничник
Замена
Д. Клири
️️️️
T. Clarke
80'
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
Д. Ньюджент
80'
Желтая карточка
Д. Хонохэн
78'
78'
Замена
Эдмилсон
️️️️
А. Матко
Желтая карточка
Н. Фарруджа
72'
Желтая карточка
А. Грин
53'
53'
Замена
Н. Коутер
️️️️
J. Pišek
52'
Желтая карточка
Д. Вуклишевич
46'
Замена
Ж. Карничник
️️️️
К. Неманич
46'
Замена
М. Дулкэ
️️️️
Л. Бобичанец
ГОЛ! 2:0!
Н. Фарруджа
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Уоттс
37'
36'
Желтая карточка
L. Štubljar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
16
Дарра Ньюджент
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
81
Клемен Неманич
ЦЗ
25
Matija Kavčič
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
8
Марио Квесич
ЦП
7
Jošt Pišek
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ПВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Шэмрок Роверс
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
9
Cian Dillion
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
10
Conan Noonan
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Полс
4
Лопеш
5
Грейс
23
Хонохэн
9
Грин
2
Хор
7
Уоттс
16
О'Нил
16
Ньюджент
20
Фарруджа
15
3-2-3-2
13
3
Вуклишевич
81
Неманич
25
8
Квесич
7
17
Матко
8
Бобичанец
77
Брнич
26
Зец
47
Кучис
15
6
Клири
6
Клири
15
16
Ньюджент
17
Тауэлл
17
Тауэлл
16
Ньюджент
9
Грин
12
Бернс
12
Бернс
9
Грин
20
Фарруджа
10
Берк
10
Берк
20
Фарруджа
81
Неманич
2
Карничник
2
Карничник
81
Неманич
8
Бобичанец
88
Дулкэ
88
Дулкэ
8
Бобичанец
7
10
Коутер
10
Коутер
7
8
Квесич
17
Ааронс
17
Ааронс
8
Квесич
17
Матко
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
17
Матко
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Целе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
9
Cian Dillion
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
77
Матьяж Розман
ВР
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
41
Alex Noonan
ВР
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
9
Cian Dillion
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Остались в запасе
77
Матьяж Розман
ВР
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча Шэмрок Роверс - Целе
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Таллагт Стэдиум
Посещаемость:
4 из 6500 зрителей (0%)
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