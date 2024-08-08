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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Целе - Шэмрок Роверс
Целе - Шэмрок Роверс: обзор матча 08 августа 2024
Целе
08.08.2024, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Шэмрок Роверс
34'
Л. Менало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - Шэмрок Роверс
Желтая карточка
Р. Ааронс
84'
78'
Замена
Г. Берк
️️️️
Н. Фарруджа
78'
Замена
М. Поом
️️️️
Д. Уоттс
Желтая карточка
Д. Зец
75'
73'
Желтая карточка
Л. Полс
Замена
Эдмилсон
️️️️
М. Квесич
67'
67'
Замена
A. McEneff
️️️️
Д. Ньюджент
Замена
Н. Коутер
️️️️
А. Матко
67'
65'
Желтая карточка
Д. Хонохэн
57'
Замена
Д. Бернс
️️️️
T. Clarke
Замена
M. Kavčič
️️️️
М. Дулкэ
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Менало
34'
30'
Желтая карточка
Д. Уоттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
13
Lovro Štubljar
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
8
Марио Квесич
ЦП
7
Jošt Pišek
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
17
Алеша Матко
ПВ
47
Армандас Кучис
ЦФ
26
Давид Зец
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
23
Джош Хонохэн
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
16
Дарра Ньюджент
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
15
Trevor Clarke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Целе
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
25
Matija Kavčič
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
10
Нино Коутер
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
9
Эдмилсон
ЦФ
Шэмрок Роверс
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
12
Дарра Бернс
ПВ
8
Aaron McEneff
ЦФ
10
Conan Noonan
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
1-1-2-3-3
13
81
Неманич
88
Дулкэ
8
Квесич
7
77
Брнич
8
Бобичанец
17
Матко
17
Менало
26
Зец
47
Кучис
3-2-3-1-1
88
Полс
2
Хор
6
Клири
23
Хонохэн
4
Лопеш
9
Грин
16
Ньюджент
7
Уоттс
16
О'Нил
20
Фарруджа
15
88
Дулкэ
25
25
88
Дулкэ
17
Матко
10
Коутер
10
Коутер
17
Матко
8
Квесич
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
8
Квесич
7
Уоттс
20
Поом
20
Поом
7
Уоттс
15
12
Бернс
12
Бернс
15
16
Ньюджент
8
8
16
Ньюджент
20
Фарруджа
10
Берк
10
Берк
20
Фарруджа
Остались в запасе
Целе
Шэмрок Роверс
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
22
Денис Попович
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
Главный тренер
Витор Кампелуш
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
77
Матьяж Розман
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
22
Денис Попович
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
Остались в запасе
25
Lee Steacy
ВР
27
Кори О'салливан
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
10
Conan Noonan
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Целе - Шэмрок Роверс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 17 тур
Копер
- : -
29.11.2026
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
З'Дежеле
Посещаемость:
2478 из 13059 зрителей (18%)
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