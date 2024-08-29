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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Наср - Банияс
Аль-Наср - Банияс: обзор матча 29 августа 2024
Аль-Наср
29.08.2024, четверг, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Банияс
14'
А. Таарабт
53'
О. Буссаид
65'
А. Мабхут
75'
A. Toure
16'
Ю. Ниакате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Наср - Банияс
Замена
F. Motta
️️️️
Л. Фер
90'
89'
Пенальти не реализован!
Ю. Ниакате
79'
Замена
K. Al Hammadi
️️️️
K. Mohammed Al Hosani
ГОЛ! 4:1!
A. Toure
75'
Замена
️️️️
А. Мабхут
71'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Таарабт
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Мабхут
Пас отдал
А. Таарабт
65'
59'
Замена
S. Ahmed Al Noobi
️️️️
Л. Маркович
59'
Замена
А. Лусамба
️️️️
J. Bauza
ГОЛ! 2:1!
О. Буссаид
Пас отдал
М. Азаркан
53'
23'
Желтая карточка
J. Bauza
16'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Ниакате
Пас отдал
Л. Маркович
ГОЛ! 1:0!
А. Таарабт
Пас отдал
А. Мабхут
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
3
Gustavo Alemão
ЦЗ
4
Gláuber
ЦЗ
5
Samir Memisevic
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
49
Адель Таарабт
(К)
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
7
Али Мабхут
ЦФ
38
Moussa Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Банияс
55
Fahad Al Dhanhani
ВР
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
26
Khamis Ahmed Al Mansoori
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Joao Victor
ЦЗ
7
Juan Bauza
ЦП
7
Fawaz Awana
(К)
ЦП
20
Saile Souza
ЦП
19
Isaac Tshibangu
ЦП
12
Юссуфу Ниакате
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Аль-Наср
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
30
Ammar Alnajjar
ВР
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
75
Zaid Osman
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
Банияс
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
74
Adham Khalid
ЦЗ
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
18
Suhail Ahmed Al Noobi
ЦФ
3-1-2-2-2
40
3
4
5
8
Фер
6
49
Таарабт
49
Буссаид
17
Азаркан
38
7
Мабхут
4-4-2
55
26
33
Буркэ
3
6
7
20
19
7
8
Маркович
12
Ниакате
8
Фер
14
14
8
Фер
49
Таарабт
11
Габбиадини
11
Габбиадини
49
Таарабт
6
23
23
6
7
11
Лусамба
11
Лусамба
7
8
Маркович
18
18
8
Маркович
Остались в запасе
Аль-Наср
Банияс
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
30
Ammar Alnajjar
ВР
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
75
Zaid Osman
ЦП
94
Juninho
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
25
Omar Ahmed Mohamed
ВР
30
Ammar Alnajjar
ВР
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
2
Mohamed Abdelrahman Ibrahim
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
70
Rashed Omer
ЦЗ
39
Evans Ampofo
ЦП
75
Zaid Osman
ЦП
94
Juninho
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
20
Saif Al Menhali
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Аль-Наср - Банияс
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
10
Офсайды
2
0
Количество передач
523
343
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.11.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Наср
2 : 0
17.10.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
Аджман Клуб
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Зафра
- : -
05.12.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Банияс
0 : 1
05.09.2026
Хатта Клуб
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25 сентября
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16 сентября
5
Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков
2025.10.21 19:40
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
2025.05.21 12:02
45
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