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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Орландо Сити - Монреаль
Орландо Сити - Монреаль: обзор матча 27 июля 2024
Орландо Сити
27.07.2024, суббота, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 10, 1 тур
4 : 1
Завершен
Монреаль
7'
D. Dan Þórhallsson
37'
Ф. Торрес
45+2'
Р. Энрике
57'
М. Охеда
69'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Монреаль
Замена
А. Фримен
️️️️
К. Смит
84'
Замена
R. Santos
️️️️
Ф. Торрес
78'
74'
Пенальти не реализован!
Д. Мартинес
71'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Н. Салиба
69'
ГОЛ! 4:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
А. Ласситер
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Н. Лодейро
64'
ГОЛ! 4:0!
М. Охеда
Пас отдал
Н. Лодейро
57'
56'
Желтая карточка
М. Коккаро
46'
Замена
А. Ласситер
️️️️
В. Ваньяма
ГОЛ! 3:0!
Р. Энрике
Пас отдал
Ф. Торрес
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Энрике
37'
ГОЛ! 1:0!
D. Dan Þórhallsson
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
6
Робин Янссон
(К)
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
(К)
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
9
Матиас Коккаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Орландо Сити
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Монреаль
46
Том Пирс
ЛЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
21
Илиас Илиадис
ОП
44
Rida Zouhir
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
3-3-2-2
1
Галлезе
6
Янссон
4
Брекало
24
Смит
14
Лодейро
16
Картахена
5
Араухо
11
Торрес
10
Охеда
18
Энрике
3
3-2-3-2
1
Бреза
4
2
Ватерман
95
Корбо
13
Руан
4
Соса
66
Шоньер
24
Салиба
2
Ваньяма
9
Коккаро
14
24
Смит
3
Фримен
3
Фримен
24
Смит
14
Лодейро
10
Муриэль
10
Муриэль
14
Лодейро
11
Торрес
20
20
11
Торрес
24
Салиба
7
Дюк
7
Дюк
24
Салиба
2
Ваньяма
7
Ласситер
7
Ласситер
2
Ваньяма
Остались в запасе
Орландо Сити
Монреаль
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
46
Том Пирс
ЛЗ
21
Илиас Илиадис
ОП
44
Rida Zouhir
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
12
Хавьер Отеро
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
33
Jeorgio Kocevski
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
Остались в запасе
46
Том Пирс
ЛЗ
21
Илиас Илиадис
ОП
44
Rida Zouhir
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Орландо Сити - Монреаль
1
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
6
Офсайды
0
2
Количество передач
451
546
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Главный судья:
Adonai Escobedo Gonzalez, Mexico
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