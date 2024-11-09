Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - Жилина
Земплин Михаловце - Жилина: обзор матча 09 ноября 2024
Земплин Михаловце
09.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Жилина
54'
U. Adekunle Issa
81'
L. Prokop
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - Жилина
Желтая карточка
M. Marcin
90'
+3
85'
Желтая карточка
L. Prokop
81'
ГОЛ! 1:1!
L. Prokop
Пас отдал
И. Биле
79'
Замена
L. Prokop
️️️️
A. Kapralik
78'
Желтая карточка
K. Bari
59'
Замена
М. Сауэр
️️️️
М. Кацер
59'
Замена
P. Ilko
️️️️
Д. Дуриш
ГОЛ! 1:0!
U. Adekunle Issa
54'
42'
Замена
S. Kopásek
️️️️
П. Пекарик
39'
Желтая карточка
J. Willy Ndjeungoue
34'
Желтая карточка
И. Биле
Желтая карточка
A. Musák
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
9
Matúš Marcin
(К)
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Жилина
1
Якуб Баджгонь
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
21
Марио Сауэр
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
34
Lukas Prokop
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
3-2-5
1
5
13
Тарадуда
12
26
8
55
4
51
9
7
4-2-1-3
30
22
Пекарик
5
20
15
Губочан
29
Биле
11
29
Дуриш
17
Минарик
66
Кацер
20
22
Пекарик
39
39
22
Пекарик
66
Кацер
21
Сауэр
21
Сауэр
66
Кацер
20
34
34
20
29
Дуриш
16
16
29
Дуриш
Остались в запасе
Земплин Михаловце
Жилина
23
Ivan Tyurin
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
30
Christos Makrygiannis
ЦЗ
21
Samuel Ramos
ЦП
10
Igor Žofčák
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
80
Adam Zulevic
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Земплин Михаловце - Жилина
2
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
17
Офсайды
1
1
Количество передач
295
408
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
Новости команд
Все
Земплин Михаловце
Жилина
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+