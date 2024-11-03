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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Жилина
Ружомберок - Жилина: обзор матча 03 ноября 2024
Ружомберок
03.11.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Жилина
45+2'
М. Малы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Жилина
Замена
M. Kelemen
️️️️
D. Huf
87'
Замена
O. Luterán
️️️️
А. Селецки
87'
78'
Замена
P. Ilko
️️️️
A. Kapralik
72'
Замена
T. Hranica
️️️️
П. Пекарик
Замена
A. Tučný
️️️️
M. Chrien
67'
58'
Замена
B. Badjie
️️️️
Д. Дуриш
ГОЛ! 1:0!
М. Малы
45'
+2
Замена
M. Chobot
️️️️
K. Domonkos
30'
Пенальти не реализован!
S. Lavrinčík
8'
6'
Красная карточка
A. Drame
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
9
D. Huf
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
22
Петер Пекарик
(К)
ПЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
Жилина
1
Якуб Баджгонь
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
3
Michal Mynar
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
3-4-1-2
34
28
Селецки
33
Малы
32
Габриэль
16
17
9
10
14
Гладик
6
9
3-2-3-1-1
30
25
5
20
22
Пекарик
39
29
Биле
11
21
Сауэр
29
Дуриш
20
28
Селецки
4
4
28
Селецки
10
20
20
10
9
26
26
9
9
17
17
9
22
Пекарик
21
21
22
Пекарик
29
Дуриш
13
13
29
Дуриш
20
16
16
20
Остались в запасе
Ружомберок
Жилина
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
1
Якуб Баджгонь
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
3
Michal Mynar
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Баджгонь
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
3
Michal Mynar
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
6
Xavier Adang
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Ружомберок - Жилина
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
18
14
Офсайды
1
2
Количество передач
387
324
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
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2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
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