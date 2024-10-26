Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Железьярне Подбрезова
Жилина - Железьярне Подбрезова: обзор матча 26 октября 2024
Жилина
26.10.2024, суббота, 16:30
Словакия. Найк Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Железьярне Подбрезова
31'
М. Сауэр
85'
P. Ilko
15'
D. Smekal
90+2'
D. Depetris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Железьярне Подбрезова
90'
+3
Желтая карточка
D. Depetris
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
D. Depetris
Пас отдал
R. Sanusi
88'
Замена
O. Deml
️️️️
R. Paraj
88'
Замена
D. Depetris
️️️️
R. Galčík
ГОЛ! 2:1!
P. Ilko
Пас отдал
М. Сауэр
85'
68'
Замена
M. Mrva
️️️️
M. Oravec
Замена
P. Ilko
️️️️
K. Bari
62'
Замена
S. Kopásek
️️️️
П. Пекарик
62'
Замена
T. Hranica
️️️️
М. Кацер
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Сауэр
Пас отдал
И. Биле
31'
15'
ГОЛ! 0:1!
D. Smekal
Пас отдал
R. Galčík
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
21
Марио Сауэр
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Железьярне Подбрезова
28
Adam Danko
ВР
18
Alex Markovic
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
(К)
ПЗ
25
Šimon Faško
ЦП
15
René Paraj
ЦП
14
Ridwan Sanusi
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
4
Matej Oravec
ЦФ
30
Roland Galčík
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
21
Timotej Hranica
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
16
P. Ilko
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Железьярне Подбрезова
5
Mário Mrva
ЦЗ
13
Vincent Chyla
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
8
Ondrej Deml
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
22
David Depetris
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
4-3-1-2
30
15
Губочан
5
20
22
Пекарик
21
Сауэр
11
29
Биле
29
Дуриш
17
Минарик
66
Кацер
2-4-4
28
24
Кострна
18
15
14
9
25
23
30
4
14
Йираджанг
66
Кацер
21
21
66
Кацер
22
Пекарик
39
39
22
Пекарик
20
16
16
20
4
5
5
4
15
8
8
15
30
22
22
30
Остались в запасе
Жилина
Железьярне Подбрезова
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
13
Vincent Chyla
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
1
Якуб Баджгонь
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Остались в запасе
13
Vincent Chyla
ЦП
24
Samuel Ďatko
ЦП
19
Martin Talakov
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
17
Peter Juritka
ЦФ
21
Samuel Maslej
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чифраник
Статистика матча Жилина - Железьярне Подбрезова
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
9
9
Количество передач
344
150
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
57
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kralovic, Slovakia
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
Новости команд
Все
Жилина
Железьярне Подбрезова
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+