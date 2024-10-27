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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - Спартак Тр
Тренчин - Спартак Тр: обзор матча 27 октября 2024
Тренчин
27.10.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Спартак Тр
12'
Л. Стойсавлевич
45+3'
Л. Стойсавлевич (АГ)
82'
Э. Даниэль
88'
К. Офори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - Спартак Тр
90'
+1
Замена
M. Šulek
️️️️
Э. Даниэль
89'
Замена
M. Corryn
️️️️
К. Офори
88'
ГОЛ! 1:3!
К. Офори
Пас отдал
М. Дуриш
82'
ГОЛ! 1:2!
Э. Даниэль
Пас отдал
М. Микович
68'
Желтая карточка
M. Ujlaky
64'
Замена
P. Azango
️️️️
Р. Пич
Желтая карточка
T. Hajovsky
57'
Желтая карточка
Л. Стойсавлевич
46'
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Стойсавлевич
ГОЛ! 1:0!
Л. Стойсавлевич
12'
Замена
S. Šefčík
️️️️
L. Skovajsa
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
7
Роберт Пич
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
22
David Bukovsky
ЦФ
1-2-5
30
8
6
14
Голубек
27
14
55
Стойсавлевич
7
11
3-1-2-1-3
23
Фрелих
4
Холик
13
29
Микович
80
Зеликович
52
Сабо
6
Прохазка
23
Даниэль
57
Дуриш
97
Офори
7
Пич
25
23
23
25
23
Даниэль
18
18
23
Даниэль
97
Офори
6
6
97
Офори
7
Пич
11
11
7
Пич
Остались в запасе
Тренчин
Спартак Тр
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
72
Martin Vantruba
ВР
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
22
David Bukovsky
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
70
Sani Suleiman
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
6
Patrick Karhan
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
22
David Bukovsky
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Тренчин - Спартак Тр
2
1
Всего ударов по воротам
22
23
Удары в створ
6
11
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
4
Нарушения
17
7
Офсайды
2
0
Количество передач
308
375
Сейвы
9
4
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
9
10
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
18
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
0 : 0
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Сихот
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