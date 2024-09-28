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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Спартак Тр
ДАК 1904 - Спартак Тр: обзор матча 28 сентября 2024
ДАК 1904
28.09.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Спартак Тр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Спартак Тр
90'
+4
Желтая карточка
В. Кубишта
90'
+1
Желтая карточка
Р. Прохазка
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Д. Редзич
82'
Замена
Р. Япи
️️️️
A. Mendez
82'
81'
Замена
Р. Прохазка
️️️️
М. Дуриш
81'
Замена
В. Кубишта
️️️️
М. Кратохвил
75'
Замена
К. Офори
️️️️
Р. Пич
61'
Замена
Я. Паур
️️️️
Э. Сабо
52'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Желтая карточка
Д. Редзич
33'
23'
Желтая карточка
Р. Пич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
28
Alex Mendez
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
27
Милан Виталис
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
3
Roko Jureskin
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
52
Эрик Сабо
(К)
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
7
Роберт Пич
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
ДАК 1904
4
Марк Чингер
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
39
Benjamin Száraz
ЦФ
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
3-3-1-3
1
Попович
28
33
Качараба
23
Ортис
17
Андзуана
6
Байо
27
Виталис
10
Рамадан
25
23
Редзич
46
Труса
3-1-3-1-2
23
Фрелих
4
Холик
13
2
Штетина
80
Зеликович
3
27
Кратохвил
52
Сабо
23
Даниэль
57
Дуриш
7
Пич
28
27
Япи
27
Япи
28
23
Редзич
99
Алмаши
99
Алмаши
23
Редзич
27
Кратохвил
27
Кубишта
27
Кубишта
27
Кратохвил
57
Дуриш
6
Прохазка
6
Прохазка
57
Дуриш
52
Сабо
17
Паур
17
Паур
52
Сабо
7
Пич
97
Офори
97
Офори
7
Пич
Остались в запасе
ДАК 1904
Спартак Тр
4
Марк Чингер
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
39
Benjamin Száraz
ЦФ
31
Dobrivoj Rusov
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
4
Марк Чингер
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
39
Benjamin Száraz
ЦФ
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча ДАК 1904 - Спартак Тр
1
4
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
16
Офсайды
0
1
Количество передач
454
284
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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