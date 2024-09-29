Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Комарно
Жилина - Комарно: обзор матча 29 сентября 2024
Жилина
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Комарно
2'
Д. Дуриш
62'
A. Kapralik
48'
P. Volesky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Комарно
Замена
S. Kopásek
️️️️
K. Bari
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
T. Diviš
Замена
T. Hranica
️️️️
П. Пекарик
84'
82'
Замена
J. Pastorek
️️️️
N. Tamás
75'
Желтая карточка
Б. Слука
74'
Замена
Б. Слука
️️️️
V. Sliacky
Замена
И. Биле
️️️️
P. Ilko
73'
Желтая карточка
Я. Минарик
70'
Желтая карточка
П. Пекарик
68'
65'
Замена
C. Bayemi
️️️️
J. Špyrka
65'
Замена
J. Sylvestr
️️️️
P. Volesky
65'
Замена
T. Nemeth
️️️️
D. Ožvolda
ГОЛ! 2:1!
A. Kapralik
Пас отдал
P. Ilko
62'
49'
Желтая карточка
R. Pillár
48'
ГОЛ! 1:1!
P. Volesky
Желтая карточка
J. Willy Ndjeungoue
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуриш
Пас отдал
J. Willy Ndjeungoue
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
2
Tobias Paliscak
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
21
Марио Сауэр
ЦП
17
Ян Минарик
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
Комарно
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
12
Dominik Zak
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
22
Nándor Tamás
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
93
Viktor Sliacky
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
3-2-1-1-4
30
5
2
20
15
Губочан
22
Пекарик
21
Сауэр
29
Дуриш
17
Минарик
16
66
Кацер
20
4-2-5
8
21
24
14
6
12
1
93
20
22
99
20
39
39
20
22
Пекарик
21
21
22
Пекарик
16
29
Биле
29
Биле
16
93
71
Слука
71
Слука
93
22
7
7
22
6
10
10
6
99
9
9
99
20
17
17
20
Остались в запасе
Жилина
Комарно
1
Samuel Belanik
ВР
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
4
Andrej Stojchevski
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
77
Gergő Nagy
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча Жилина - Комарно
3
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
11
15
Офсайды
5
0
Количество передач
577
326
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Ochotnicky, Slovakia
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
Новости команд
Все
Жилина
Комарно
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+