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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Слован - Жилина
Слован - Жилина: обзор матча 01 сентября 2024
Слован
01.09.2024, воскресенье, 16:30
Словакия. Найк Лига, 6 тур
0 : 5
Завершен
Жилина
32'
A. Kapralik
41'
T. Hranica
58'
Д. Дуриш
82'
М. Сауэр
90'
М. Сауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Жилина
90'
ГОЛ! 0:5!
М. Сауэр
82'
ГОЛ! 0:4!
М. Сауэр
81'
Замена
М. Сауэр
️️️️
М. Кацер
Желтая карточка
В. Вайсс
80'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
М. Войтко
68'
Замена
К. Виммер
️️️️
Р. Мак
68'
Замена
В. Вайсс
️️️️
А. Мустафич
68'
64'
Замена
T. Paliscak
️️️️
T. Hranica
58'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дуриш
Пас отдал
A. Kapralik
Замена
С. Блэкмен
️️️️
Ю. Медведев
46'
Замена
М. Толич
️️️️
Н. Марчелли
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
T. Hranica
Пас отдал
М. Кацер
40'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
P. Ilko
32'
ГОЛ! 0:1!
A. Kapralik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
(К)
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
2
Tobias Paliscak
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
3-5-1-1
31
Трновски
27
Войтко
4
Кашия
17
Медведев
10
Марчелли
88
Саввидис
20
Мустафич
12
Байрич
11
Барсегян
21
Мак
93
Мецоко
4-2-4
30
5
20
21
15
Губочан
29
Биле
11
17
Минарик
20
16
66
Кацер
21
Мак
6
Виммер
6
Виммер
21
Мак
17
Медведев
28
Блэкмен
28
Блэкмен
17
Медведев
20
Мустафич
7
Вайсс
7
Вайсс
20
Мустафич
10
Марчелли
10
Толич
10
Толич
10
Марчелли
27
Войтко
13
Стрелец
13
Стрелец
27
Войтко
21
2
2
21
66
Кацер
21
Сауэр
21
Сауэр
66
Кацер
16
29
Дуриш
29
Дуриш
16
Остались в запасе
Слован
Жилина
71
Доминик Такац
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Остались в запасе
71
Доминик Такац
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Слован - Жилина
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
20
Количество передач
366
409
Сейвы
6
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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