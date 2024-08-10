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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Земплин Михаловце
Жилина - Земплин Михаловце: обзор матча 10 августа 2024
Жилина
10.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Земплин Михаловце
45+4'
И. Биле (П)
55'
М. Сауэр
65'
И. Биле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Земплин Михаловце
Замена
B. Badjie
️️️️
K. Bari
83'
80'
Желтая карточка
A. Musa Zubairu
75'
Замена
A. Musák
️️️️
M. Marcin
Замена
P. Ilko
️️️️
М. Сауэр
74'
Замена
М. Кацер
️️️️
Д. Дуриш
74'
ГОЛ! 3:0!
И. Биле
65'
64'
Замена
A. Musa Zubairu
️️️️
I. Žofčák
ГОЛ! 2:0!
М. Сауэр
Пас отдал
A. Kapralik
55'
48'
Желтая карточка
F. Bahi
46'
Замена
E. Pačinda
️️️️
G. Van Kessel
46'
Замена
D. Petrík
️️️️
U. Adekunle Issa
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Биле
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
11
Samuel Gidi
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
17
Ян Минарик
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Земплин Михаловце
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
6
Yushi Shimamura
ЦП
10
Igor Žofčák
(К)
ЦП
9
Matúš Marcin
ЦП
29
Enzo Arevalo
ЦП
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
93
Gino Van Kessel
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Жилина
1
Якуб Баджгонь
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
7
Frantisek Kosa
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
16
P. Ilko
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
19
Dávid Petrík
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
11
Erik Pačinda
ЦФ
4-3-1-2
30
15
Губочан
39
20
5
11
21
Сауэр
29
Биле
29
Дуриш
20
17
Минарик
3-5-2
1
8
12
13
Тарадуда
6
9
29
7
10
66
93
20
13
13
20
21
Сауэр
16
16
21
Сауэр
29
Дуриш
66
Кацер
66
Кацер
29
Дуриш
10
4
4
10
7
19
19
7
9
55
55
9
93
11
11
93
Остались в запасе
Жилина
Земплин Михаловце
1
Якуб Баджгонь
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
7
Frantisek Kosa
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Остались в запасе
1
Якуб Баджгонь
ВР
5
Tomas Jasso
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
7
Frantisek Kosa
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Muhamed Šahinović
ВР
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
Статистика матча Жилина - Земплин Михаловце
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Земплин Михаловце
1 : 1
18.10.2026
Кошице
Информация о матче
Главный судья:
Michal Smolak, Slovakia
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
Новости команд
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Земплин Михаловце
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2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
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