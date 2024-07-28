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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Тренчин
Спартак Тр - Тренчин: обзор матча 28 июля 2024
Спартак Тр
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Тренчин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Тренчин
Замена
Ф. Твардзик
️️️️
M. Ujlaky
87'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Прохазка
72'
71'
Желтая карточка
Л. Стойсавлевич
Желтая карточка
М. Микович
61'
50'
Желтая карточка
T. Bondarenko
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
ЛЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
26
Себастьян Коса
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
6
Роман Прохазка
(К)
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
7
Роберт Пич
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
14
Якуб Голубек
(К)
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
7
Sunday Jude
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Спартак Тр
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
22
David Bukovsky
ЦФ
Тренчин
24
Alex Húdok
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
23
Daniel Prekop
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
4-1-2-3
23
Фрелих
29
Микович
13
26
Коса
4
Холик
80
Зеликович
6
Прохазка
25
17
Паур
11
7
Пич
1-3-5
30
8
6
14
Голубек
8
Гайдош
7
14
55
Стойсавлевич
27
11
13
33
Твардзик
33
Твардзик
13
6
Прохазка
57
Дуриш
57
Дуриш
6
Прохазка
Остались в запасе
Спартак Тр
Тренчин
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
24
Alex Húdok
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
23
Daniel Prekop
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
20
Filip Trello
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
22
David Bukovsky
ЦФ
Остались в запасе
24
Alex Húdok
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
23
Daniel Prekop
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Спартак Тр - Тренчин
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
14
Офсайды
3
5
Количество передач
331
448
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Michal Smolak, Slovakia
Стадион:
Антон Малатински
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