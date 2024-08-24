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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Батаих
Шабаб Аль-Ахли - Аль-Батаих: обзор матча 24 августа 2024
Шабаб Аль-Ахли
24.08.2024, суббота, 17:00
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Батаих
68'
М. Даббур
90+2'
С. Азмун
66'
A. Bertrand Abang
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шабаб Аль-Ахли - Аль-Батаих
90'
+7
Желтая карточка
H. Al Baloushi
Замена
Я. Сантос
️️️️
С. Азмун
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
90'
+2
Замена
А. Сухаил
️️️️
Y. César
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
A. Bertrand Abang
Пас отдал
P.
60'
Замена
H. Al Baloushi
️️️️
Нето
Замена
М. Даббур
️️️️
Я. Аль-Гассани
46'
Желтая карточка
R.
45'
+4
34'
Желтая карточка
Д. Борхес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шабаб Аль-Ахли
12
Хассан Хамза
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
13
Renan
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Батаих
26
Darwish bin Habib
ВР
25
Rafael Pereira
ЦЗ
6
Mohamed Ahmed
(К)
ЦЗ
23
Дини Борхес
ЦЗ
45
Saeed Juma
ЦЗ
41
Нето
ОП
6
Ulrich Meleke
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
8
Paulinho
ЦП
9
Alvaro de Oliveira
ЦП
29
Anatole Bertrand Abang
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
15
Ариб Сухаил
ЛВ
30
Oumar Keita
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
19
Mateus Lima
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Аль-Батаих
44
Ibrahim Eisa
ВР
18
Eisa Ahmed Hussain
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
8
Ивоней
ЦП
31
Saud Khalil
ЦП
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
80
Ivan Šaranić
ЦП
32
Weberty Silva
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
3-1-2-1-3
12
Хамза
16
Рикельме
77
4
Планич
80
Каскардо
19
Миливойевич
31
11
Аль-Гассани
20
Азмун
13
57
4-1-4-1
26
6
23
Борхес
45
25
41
Нето
7
8
9
6
29
20
Азмун
4
Сантос
4
Сантос
20
Азмун
57
15
Сухаил
15
Сухаил
57
11
Аль-Гассани
9
Даббур
9
Даббур
11
Аль-Гассани
41
Нето
14
14
41
Нето
Остались в запасе
Шабаб Аль-Ахли
Аль-Батаих
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
30
Oumar Keita
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
19
Mateus Lima
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
44
Ibrahim Eisa
ВР
18
Eisa Ahmed Hussain
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
8
Ивоней
ЦП
31
Saud Khalil
ЦП
80
Ivan Šaranić
ЦП
32
Weberty Silva
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Остались в запасе
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
30
Oumar Keita
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
19
Mateus Lima
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
Остались в запасе
44
Ibrahim Eisa
ВР
18
Eisa Ahmed Hussain
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
74
Abdalla Alrefaey
ЦЗ
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
8
Ивоней
ЦП
31
Saud Khalil
ЦП
80
Ivan Šaranić
ЦП
32
Weberty Silva
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Горан Томич
Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Аль-Батаих
1
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
12
Офсайды
2
0
Количество передач
381
243
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
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