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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шамаль - Аль-Духаиль
Аль-Шамаль - Аль-Духаиль: обзор матча 01 ноября 2024
Аль-Шамаль
01.11.2024, пятница, 17:30
Катар. Лига звезд, 9 тур
2 : 6
Завершен
Аль-Духаиль
37'
Ю. Бельханда
73'
Б. Бунеджах
11'
Л. Вериссимо
23'
М. Олунга
28'
M. Musa (АГ)
45+5'
А. Али (П)
51'
Л. Альберто
77'
А. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шамаль - Аль-Духаиль
Желтая карточка
T. Al-Shila
90'
+1
Замена
S. Gannan
️️️️
O. Rafik Mohamed
84'
Замена
F. Waad
️️️️
Y. El Hannach
84'
83'
Замена
A. El Sayed
️️️️
Б. Бурижо
77'
ГОЛ! 2:6!
А. Али
Пас отдал
М. Олунга
76'
Замена
С. Аль-Брейк
️️️️
Х. Ахмед
ГОЛ! 2:5!
Б. Бунеджах
Пас отдал
Ю. Бельханда
73'
Желтая карточка
M. Al Naimi
71'
70'
Замена
Э. Жуниор
️️️️
И. Мохаммед
69'
Замена
И. Диалло
️️️️
К. Будиаф
Замена
T. Al-Shila
️️️️
F. Mohamed Azadi
62'
51'
ГОЛ! 1:5!
Л. Альберто
Пас отдал
Б. Бурижо
Замена
A. Hagana
️️️️
П. Сиссе
46'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Али
Желтая карточка
M. Musa
45'
+4
ГОЛ! 1:3!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Б. Бунеджах
37'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
M. Musa
23'
ГОЛ! 0:2!
М. Олунга
Пас отдал
Л. Альберто
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вериссимо
Пас отдал
Л. Альберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
17
Mohamed Musa
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
2
Mowafak Awad
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Шамаль
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
11
Suhaib Gannan
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
Аль-Духаиль
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Ahmed El Sayed
ЦП
17
A. Alahrak
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
4-1-3-2
95
3
4
Сиссе
3
17
6
Эбрахими
2
20
Бельханда
19
11
Бунеджах
7
3-1-2-1-3
1
Закария
5
аль-Рави
4
Вериссимо
3
Ахмед
22
Бамба
27
Бурижо
12
Будиаф
18
Альберто
14
Олунга
77
Мохаммед
11
Али
3
47
47
3
19
8
8
19
7
11
11
7
4
Сиссе
33
33
4
Сиссе
3
Ахмед
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
3
Ахмед
77
Мохаммед
8
Жуниор
8
Жуниор
77
Мохаммед
12
Будиаф
27
Диалло
27
Диалло
12
Будиаф
27
Бурижо
23
23
27
Бурижо
Остались в запасе
Аль-Шамаль
Аль-Духаиль
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
22
Dokali Al Side
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
Главный тренер
Нуну Алмейда
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
A. Alahrak
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
30
Oumar Barry
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
22
Dokali Al Side
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
Остались в запасе
1
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
17
A. Alahrak
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Шамаль - Аль-Духаиль
3
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
9
Офсайды
2
1
Количество передач
399
728
Сейвы
6
1
Точность передач %
85
92
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
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