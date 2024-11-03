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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Веен - Арминия
Веен - Арминия: обзор матча 03 ноября 2024
Веен
03.11.2024, воскресенье, 18:30
Германия. Третья Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Арминия
90'
+3
Желтая карточка
J. Hilterman
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Ф. Кайя
86'
Желтая карточка
B. Jacobsen
80'
76'
Замена
L. Kunze
️️️️
K. Mizuta
76'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
M. Wörl
76'
Замена
J. Kania
️️️️
I. Young
Замена
Р. Йохансон
️️️️
F. Greilinger
76'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Д. Фешнер
76'
72'
Желтая карточка
M. Wörl
59'
Желтая карточка
F. Hagmann
46'
Замена
J. Hilterman
️️️️
A. Becker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Фатих Кайя
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Leon Schneider
ЦЗ
2
Felix Hagmann
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
49
Andre Becker
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
99
Jeredy Hilterman
ЦФ
2-1-2-1-5
17
Карстенс
33
Лукенедер
6
Фешнер
15
11
25
Бацнер
16
28
16
4
14
Кайя
2-4-4
1
23
2
38
21
14
28
17
30
19
49
6
Фешнер
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
6
Фешнер
16
20
Йохансон
20
Йохансон
16
14
Кайя
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
14
Кайя
38
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
38
17
13
13
17
30
9
9
30
49
99
99
49
Остались в запасе
Веен
Арминия
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
7
Ivan Franjić
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
7
Ivan Franjić
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Веен - Арминия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
1 : 0
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Робин Браун
(Вупперталь)
Стадион:
Брита-Арена
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