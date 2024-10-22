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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Энерги
Эрцгебирге - Энерги: обзор матча 22 октября 2024
Эрцгебирге
22.10.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Энерги
44'
E. Majetschak
30'
T. Thiele
81'
T. Cigerci
90+4'
T. Thiele
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Энерги
90'
+8
Желтая карточка
H. Rorig
90'
+6
Замена
Й. Хофманн
️️️️
T. Thiele
90'
+6
Замена
T. Hasse
️️️️
M. Krauss
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
T. Thiele
Пас отдал
D. Pelivan
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Stefaniak
88'
Замена
R. Bornschein
️️️️
M. Pepic
88'
83'
Замена
A. Borgmann
️️️️
T. Cigerci
81'
ГОЛ! 1:2!
T. Cigerci
Пас отдал
T. Thiele
Замена
M. Bar
️️️️
M. Clausen
78'
Замена
T. Hoffmann
️️️️
A. Loune
78'
65'
Замена
M. Pronichev
️️️️
P. Halbauer
Замена
O. Sijarić
️️️️
K. Jakob
61'
ГОЛ! 1:1!
E. Majetschak
Пас отдал
M. Stefaniak
44'
30'
ГОЛ! 0:1!
T. Thiele
Пас отдал
M. Krauss
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
26
Kilian Jakob
ЦЗ
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
5
Dominik Pelivan
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
45
Omar Sijarić
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
15
M. Bar
ЦФ
9
Ricky Bornschein
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
4-2-4
1
26
23
19
28
21
30
34
13
20
14
1-2-5
40
19
5
21
27
20
35
10
28
30
46
46
30
34
7
7
34
26
45
45
26
21
15
15
21
20
9
9
20
10
20
20
10
35
14
14
35
7
6
Хофманн
6
Хофманн
7
20
42
42
20
Остались в запасе
Эрцгебирге
Энерги
25
Тим Кипс
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Главный тренер
Йенс Хартель
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Эрцгебирге - Энерги
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
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