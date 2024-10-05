Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Мюнхен 1860 - Веен
Мюнхен 1860 - Веен: обзор матча 05 октября 2024
Мюнхен 1860
05.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Веен
45'
J. Guttau
72'
П. Хобш
42'
Н. Бацнер
54'
Ф. Карстенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мюнхен 1860 - Веен
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
F. Bähr
85'
Замена
R. Ott
️️️️
J. Guttau
85'
82'
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
Т. Гоппел
79'
Желтая карточка
Ф. Карстенс
79'
Желтая карточка
Р. Йохансон
ГОЛ! 2:2!
П. Хобш
Пас отдал
M. Wolfram
72'
71'
Замена
Д. Фешнер
️️️️
О. Киомурцоглу
71'
Замена
I. Franjić
️️️️
Ф. Кайя
Замена
Д. Филипп
️️️️
С. Козуки
71'
63'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
Замена
M. Wolfram
️️️️
M. Schröter
57'
54'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Карстенс
Пас отдал
О. Киомурцоглу
46'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
F. Greilinger
ГОЛ! 1:1!
J. Guttau
Пас отдал
П. Хобш
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бацнер
Пас отдал
Т. Гоппел
Желтая карточка
T. Deniz
41'
35'
Желтая карточка
F. Greilinger
Желтая карточка
С. Козуки
30'
Желтая карточка
Т. Якобсен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
36
Tunay Deniz
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Веен
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
28
Moritz Flotho
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
27
Raphael Ott
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
2
Tim Danhof
ЦФ
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
Веен
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
7
Ivan Franjić
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
4-1-2-1-2
11
2
39
17
4
5
Якобсен
36
17
41
Козуки
34
Хобш
21
3-1-1-1-5
9
Гоппел
17
Карстенс
33
Лукенедер
14
Киомурцоглу
11
25
Бацнер
28
16
4
16
14
Кайя
41
Козуки
8
Филипп
8
Филипп
41
Козуки
17
27
27
17
39
10
Шуберт
10
Шуберт
39
17
30
30
17
9
Гоппел
19
Хюбнер
19
Хюбнер
9
Гоппел
14
Киомурцоглу
6
Фешнер
6
Фешнер
14
Киомурцоглу
14
Кайя
7
7
14
Кайя
16
20
Йохансон
20
Йохансон
16
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Веен
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
15
Justin Janitzek
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
1
Marco Hiller
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
2
Tim Danhof
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Мюнхен 1860 - Веен
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Marc Philip Eckermann, Germany
Стадион:
Грюнвальдер
Новости команд
Все
Мюнхен 1860
Веен
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
«Веен» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.26 08:47
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
«Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
2022.06.23 11:33
«Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
2021.12.15 12:59
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы
2019.05.23 09:55
5
Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»
2018.11.16 15:20
15
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
«Веен» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.26 08:47
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
2021.08.07 23:43
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
2017.10.24 21:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+