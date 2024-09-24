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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Ингольштадт
Зандхаузен - Ингольштадт: обзор матча 24 сентября 2024
Зандхаузен
24.09.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
4 : 3
Завершен
Ингольштадт
16'
Б. Халими
60'
D. Baumann
65'
J. Lorch
78'
D. Otto
19'
Д. Борковски
53'
L. Frode
90+2'
B. Kanuric
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Ингольштадт
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
B. Kanuric
90'
+1
Желтая карточка
R. Malone
84'
Замена
D. Kopacz
️️️️
L. Frode
84'
Замена
С. Греннинг
️️️️
Д. Борковски
ГОЛ! 4:2!
D. Otto
Пас отдал
T. Königsmann
78'
74'
Замена
B. Kanuric
️️️️
М. Диттген
Замена
Э. Гирдвайнис
️️️️
J. Lorch
72'
Замена
N. Kreuzer
️️️️
С. Штольце
72'
65'
Желтая карточка
М. Функ
ГОЛ! 3:2!
J. Lorch
Пас отдал
R. Meier
65'
ГОЛ! 2:2!
D. Baumann
Пас отдал
R. Meier
60'
57'
Замена
F. Keidel
️️️️
Y. Deichmann
Замена
R. Meier
️️️️
E. Iwe
56'
Замена
П. Грайль
️️️️
A. Mühling
56'
53'
ГОЛ! 1:2!
L. Frode
Пас отдал
М. Безушков
Желтая карточка
J. Lorch
51'
Желтая карточка
A. Mühling
49'
40'
Желтая карточка
Y. Deichmann
Желтая карточка
С. Штольце
38'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Борковски
ГОЛ! 1:0!
Б. Халими
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
21
Marco Schikora
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
22
Timo Königsmann
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
37
P. Testroet
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
30
Ognjen Drakulic
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
3-3-1-4
21
26
3
6
14
11
Халими
22
Штольце
22
30
10
15
3-1-5
33
Функ
16
18
20
17
Безушков
24
25
Борковски
11
Диттген
34
32
6
2
Гирдвайнис
2
Гирдвайнис
6
22
Штольце
16
16
22
Штольце
15
18
Грайль
18
Грайль
15
14
13
13
14
11
Диттген
8
8
11
Диттген
20
43
43
20
34
29
29
34
25
Борковски
17
Греннинг
17
Греннинг
25
Борковски
Остались в запасе
Зандхаузен
Ингольштадт
35
Dennis Gorka
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
30
Ognjen Drakulic
ЦФ
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Tim Heike
ЦФ
30
Ognjen Drakulic
ЦФ
Статистика матча Зандхаузен - Ингольштадт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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