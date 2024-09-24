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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Веен
Эрцгебирге - Веен: обзор матча 24 сентября 2024
Эрцгебирге
24.09.2024, вторник, 20:00
Германия. Третья Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Веен
12'
M. Stefaniak
33'
M. Clausen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Веен
Замена
S. Nkansah
️️️️
M. Bar
90'
+2
Замена
K. Jakob
️️️️
M. Stefaniak
87'
Замена
M. Burghardt
️️️️
P. Fallmann
87'
87'
Замена
T. Gozusirin
️️️️
Д. Фешнер
81'
Желтая карточка
Н. Аграфиотис
74'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
F. Greilinger
74'
Замена
A. Farouk
️️️️
Ф. Кайя
Желтая карточка
E. Majetschak
70'
Замена
E. Majetschak
️️️️
A. Loune
68'
Замена
O. Sijarić
️️️️
M. Clausen
68'
61'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Н. Бацнер
Желтая карточка
P. Fallmann
55'
Желтая карточка
A. Loune
53'
Желтая карточка
A. Barylla
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
M. Clausen
Пас отдал
M. Bar
33'
ГОЛ! 1:0!
M. Stefaniak
Пас отдал
P. Fallmann
12'
Желтая карточка
B. Tashchy
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
21
Mika Clausen
ЦП
20
Mirnes Pepic
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Веен
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
6
Джино Фешнер
ОП
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
13
E. Majetschak
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
4-2-4
1
28
46
19
23
30
21
20
15
34
14
3-2-1-1-4
9
Гоппел
19
Хюбнер
33
Лукенедер
6
Фешнер
14
Киомурцоглу
7
25
Бацнер
4
16
14
Кайя
16
28
21
21
28
34
26
26
34
15
24
24
15
21
17
17
21
30
13
13
30
14
Кайя
7
7
14
Кайя
16
20
Йохансон
20
Йохансон
16
6
Фешнер
11
11
6
Фешнер
25
Бацнер
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
25
Бацнер
Остались в запасе
Эрцгебирге
Веен
25
Тим Кипс
ВР
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
7
Sean Seitz
ЦП
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Остались в запасе
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Эрцгебирге - Веен
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Jarno Wienefeld, Germany
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
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Эрцгебирге
Веен
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