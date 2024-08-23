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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Эрцгебирге - Динамо Дрезден
Эрцгебирге - Динамо Дрезден: обзор матча 23 августа 2024
Эрцгебирге
23.08.2024, пятница, 20:00
Германия. Третья Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Дрезден
6'
M. Pepic
9'
M. Stefaniak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Динамо Дрезден
Замена
S. Seitz
️️️️
M. Stefaniak
89'
88'
Желтая карточка
О. Батиста Майер
83'
Вторая желтая
S. Kutschke
Желтая карточка
M. Stefaniak
81'
80'
Желтая карточка
A. Casar
Замена
R. Bornschein
️️️️
M. Bar
80'
Замена
A. Loune
️️️️
E. Majetschak
80'
76'
Желтая карточка
J. Oehmichen
69'
Желтая карточка
S. Kutschke
Замена
O. Sijarić
️️️️
M. Clausen
66'
65'
Желтая карточка
T. Menzel
Замена
P. Fallmann
️️️️
M. Burghardt
65'
57'
Замена
J. Oehmichen
️️️️
V. Sapina
57'
Замена
L. Bünning
️️️️
L. Boeder
57'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
N. Hauptmann
57'
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
Желтая карточка
M. Burghardt
45'
Желтая карточка
K. Jakob
23'
ГОЛ! 2:0!
M. Stefaniak
Пас отдал
M. Clausen
9'
ГОЛ! 1:0!
M. Pepic
Пас отдал
M. Stefaniak
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
1
Martin Männel
ВР
21
Maxim Burghardt
ЦЗ
23
Anthony Barylla
ЦЗ
46
Tim Hoffmann
ЦЗ
26
Kilian Jakob
ЦЗ
21
Mika Clausen
ЦП
20
Mirnes Pepic
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Эрцгебирге
25
Тим Кипс
ВР
28
Pascal Fallmann
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
17
Omar Sijarić
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
7
Sean Seitz
ЦП
9
Ricky Bornschein
ЦФ
18
William Kallenbach
ЦФ
Динамо Дрезден
14
Paul Lehmann
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
25
Jonas Oehmichen
ЦП
30
Stefan Kutschke
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
4-1-5
1
21
46
26
23
21
13
15
34
14
20
3-1-5
1
15
16
Хайзе
29
10
41
8
8
33
11
21
28
28
21
21
17
17
21
13
30
30
13
34
7
7
34
15
9
9
15
29
23
23
29
41
25
25
41
33
30
30
33
27
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
27
Остались в запасе
Эрцгебирге
Динамо Дрезден
25
Тим Кипс
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
14
Paul Lehmann
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Остались в запасе
25
Тим Кипс
ВР
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
20
Джона Фабиш
ЦП
18
William Kallenbach
ЦФ
Остались в запасе
14
Paul Lehmann
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Петер Немет
Статистика матча Эрцгебирге - Динамо Дрезден
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Benen, Germany
Стадион:
Эрцгебиргштадион
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