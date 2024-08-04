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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Арминия
Энерги - Арминия: обзор матча 04 августа 2024
Энерги
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Арминия
42'
P. Halbauer
68'
Л. Оппи
90+2'
M. Großer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Арминия
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Феликс
90'
+5
Замена
L. Schneider
️️️️
S. Russo
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
M. Großer
Пас отдал
Л. Оппи
86'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
A. Becker
86'
Замена
С. Шрек
️️️️
M. Biankadi
Замена
Й. Хофманн
️️️️
T. Cigerci
80'
72'
Желтая карточка
K. Mizuta
71'
Замена
M. Wörl
️️️️
L. Kunze
68'
ГОЛ! 1:1!
Л. Оппи
Пас отдал
C. Lannert
Замена
M. Krauss
️️️️
M. Pronichev
64'
Замена
J. Shcherbakovski
️️️️
P. Halbauer
64'
56'
Желтая карточка
S. Russo
46'
Замена
K. Mizuta
️️️️
M. Schroers
ГОЛ! 1:0!
P. Halbauer
Пас отдал
T. Cigerci
42'
Желтая карточка
T. Campulka
39'
Желтая карточка
M. Pronichev
37'
35'
Желтая карточка
L. Kunze
24'
Желтая карточка
M. Corboz
7'
Желтая карточка
A. Becker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
8
Joshua Putze
ЦП
20
Phil Halbauer
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
23
Луис Оппи
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
28
Christopher Lannert
ЦП
49
Andre Becker
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
30
Karl Pischon
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
8
Jan Shcherbakovski
ЦП
35
Maximilian Krauss
ЦФ
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
Арминия
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
38
Marius Wörl
ЦП
6
Tom Geerkens
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
8
Сэм Шрек
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
1-2-5
40
19
21
8
42
3
4
28
10
2-5-3
1
23
Оппи
3
Феликс
13
21
14
28
37
19
27
49
10
6
Хофманн
6
Хофманн
10
20
8
8
20
42
35
35
42
21
23
23
21
13
38
38
13
49
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
49
37
8
Шрек
8
Шрек
37
27
17
17
27
Остались в запасе
Энерги
Арминия
1
Alexander Sebald
ВР
30
Karl Pischon
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
6
Tom Geerkens
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
30
Karl Pischon
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
9
Romarjo Hajrulla
ЦФ
Остались в запасе
41
Artem Zaloha
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
33
Max Lippert
ЦЗ
6
Tom Geerkens
ЦП
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Энерги - Арминия
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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