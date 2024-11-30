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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Академия Пушкаша
МТК - Академия Пушкаша: обзор матча 30 ноября 2024
МТК
30.11.2024, суббота, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
0 : 1
Завершен
Академия Пушкаша
75'
Ж. Надь (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Академия Пушкаша
Вторая желтая
K. NÃ©meth
90'
+5
Желтая карточка
K. NÃ©meth
90'
+5
Замена
N. Antonov
️️️️
P. Kovács
85'
84'
Замена
Z. Kerezsi
️️️️
М. Сойсало
84'
Замена
J. Plsek
️️️️
Л. Колли
Замена
Z. Stieber
️️️️
Р. Полиевка
80'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
M. Jurina
80'
76'
Желтая карточка
К. Масейрас
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Надь
62'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
J. Levi
50'
Желтая карточка
R. Szolnoki
Желтая карточка
P. Kovács
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
17
Роберт Полиевка
ЛВ
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
10
István Bognár
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
МТК
12
Adrián Csenterics
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
Академия Пушкаша
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
23
J. Plsek
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
3-3-1-3
1
Демжен
4
Бериашвили
25
27
6
Ката
97
10
17
Полиевка
9
11
2
3-2-2-3
91
6
Маркграф
22
94
Стронати
18
Надь
19
20
Сойсало
16
Ниссила
9
Колли
10
14
11
18
18
11
17
Полиевка
7
7
17
Полиевка
27
3
3
27
10
6
Дуарте
6
Дуарте
10
9
Колли
23
23
9
Колли
20
Сойсало
20
20
20
Сойсало
Остались в запасе
МТК
Академия Пушкаша
12
Adrián Csenterics
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
12
Adrián Csenterics
ВР
4
Dávid Bobál
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
Остались в запасе
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча МТК - Академия Пушкаша
2
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
8
21
Офсайды
0
2
Количество передач
556
397
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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