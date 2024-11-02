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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Залаэгерсег
МТК - Залаэгерсег: обзор матча 02 ноября 2024
МТК
02.11.2024, суббота, 14:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
1 : 1
Завершен
Залаэгерсег
87'
K. NÃ©meth
10'
Y. Croizet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Залаэгерсег
ГОЛ! 1:1!
K. NÃ©meth
Пас отдал
N. Antonov
87'
82'
Замена
B. Vogyicska
️️️️
D. Csóka
74'
Замена
K. Fućak
️️️️
Y. Croizet
Желтая карточка
М. Косновски
69'
64'
Желтая карточка
С. Эвангелу
62'
Замена
B. Balazs
️️️️
B. Kiss
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
M. Jurina
61'
Замена
Р. Полиевка
️️️️
R. Molnár
61'
Желтая карточка
I. Bognár
45'
10'
ГОЛ! 0:1!
Y. Croizet
Пас отдал
G. Mim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
22
Viktor Hei
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
10
István Bognár
ЦП
3
Nemanja Antonov
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
17
Роберт Полиевка
ЛВ
97
Bence Végh
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
21
Dániel Csóka
ЦЗ
24
M. Cubrilo
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
2-4-4
1
Демжен
25
4
Бериашвили
22
18
Косновски
10
6
Ката
3
11
9
88
2-5-3
22
41
Эвангелу
4
Варконьи
6
18
10
97
8
15
33
8
9
17
Полиевка
17
Полиевка
9
11
18
18
11
21
21
10
67
67
10
15
57
57
15
88
88
Остались в запасе
МТК
Залаэгерсег
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
1
Bence Gundel-Takács
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
4
Dávid Bobál
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
2
Benedek Varju
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
Остались в запасе
1
Bence Gundel-Takács
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча МТК - Залаэгерсег
2
1
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
11
Офсайды
3
1
Количество передач
734
264
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
66
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
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Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
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1
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
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2022.02.19 23:55
1
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2022.02.13 21:17
5
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
2
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
2022.02.19 23:55
1
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3
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2021.07.15 18:12
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