Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Пакш
Дебрецен - Пакш: обзор матча 19 октября 2024
Дебрецен
19.10.2024, суббота, 16:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
0 : 5
Завершен
Пакш
9'
Б. Вечеи
32'
B. Tóth
65'
K. Papp
77'
Б. Этвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Пакш
88'
Замена
G. Gyurkits
️️️️
K. Papp
87'
Желтая карточка
Á. Kinyik
77'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Б. Этвеш
77'
Замена
K. Horvath
️️️️
J. Windecker
Красная карточка
G. Kocsis
75'
Желтая карточка
Д. Лагатор
73'
66'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
65'
ГОЛ! 0:3!
K. Papp
Пас отдал
Б. Вечеи
53'
Желтая карточка
E. Silye
Замена
Й. Пеллумби
️️️️
С. Шуходовски
46'
Замена
Д. Барань
️️️️
M. Szécsi
46'
Замена
G. Kocsis
️️️️
М. Дрешкович
46'
Желтая карточка
Б. Домингес
38'
32'
ГОЛ! 0:2!
B. Tóth
9'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вечеи
Пас отдал
J. Windecker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
13
Сома Шуходовски
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Пакш
1
Адам Ковачик
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
22
József Windecker
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
29
Barna Tóth
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Дебрецен
86
Donát Pálfi
ВР
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
25
Gergő Kocsis
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
18
Shedrach Kaye
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
19
Kevin Horvath
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
2-3-5
16
Медьери
19
Ференчи
14
Дрешкович
94
Лагатор
19
Домингес
13
Шуходовски
10
77
21
5
42
4-3-1-2
1
Ковачик
30
2
14
14
Осват
22
5
Вечеи
21
23
Этвеш
26
29
13
Шуходовски
32
Пеллумби
32
Пеллумби
13
Шуходовски
14
Дрешкович
25
25
14
Дрешкович
77
77
Барань
77
Барань
77
21
18
18
21
22
19
19
22
29
13
13
29
Остались в запасе
Дебрецен
Пакш
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
86
Donát Pálfi
ВР
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
22
Vajda Botond
ЦП
76
Ivan Polozhyi
ЦП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
18
Shedrach Kaye
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
6
Milán Gyorfi
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Дебрецен - Пакш
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
26
Удары в створ
3
14
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
13
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
424
495
Сейвы
11
3
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
12
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Новости команд
Все
Дебрецен
Пакш
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Панатинаикос» – «Пакш»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Пакш» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
2025.08.14 18:50
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
«Панатинаикос» – «Пакш»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Пакш» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025
2025.08.14 18:50
«Полесье» – «Пакш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
2025.08.07 19:50
«Полесье» – «Пакш»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.87
2025.08.06 09:33
«ЧФР» – «Пакш» прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+