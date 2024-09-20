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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
МТК - Ференцварош
МТК - Ференцварош: обзор матча 20 сентября 2024
МТК
20.09.2024, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
1 : 3
Завершен
Ференцварош
18'
I. Bognár (П)
25'
Б. Варга
44'
Р. Густаво
80'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол МТК - Ференцварош
84'
Замена
К. Боржес
️️️️
А. Траоре
80'
ГОЛ! 1:3!
М. Салданья
76'
Замена
Э. Чивич
️️️️
К. Рамирес
76'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Ч. Макрецкис
Замена
Z. Stieber
️️️️
I. Bognár
76'
Замена
K. NÃ©meth
️️️️
M. Jurina
76'
66'
Замена
М. Салданья
️️️️
Т. Кеинде
66'
Замена
Х. Майга
️️️️
М. Бен Ромдан
62'
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
Замена
N. Antonov
️️️️
P. Kovács
62'
44'
ГОЛ! 1:2!
Р. Густаво
25'
ГОЛ! 1:1!
Б. Варга
Пас отдал
Ч. Макрецкис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
I. Bognár
18'
16'
Желтая карточка
К. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
17
Роберт Полиевка
ЛВ
11
Artúr Horváth
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
18
Марк Косновски
ЦП
10
István Bognár
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
26
Gergő Szőke
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
20
Кади Боржес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
2-5-1-2
1
Демжен
4
Бериашвили
27
6
Ката
22
18
Косновски
10
11
17
Полиевка
11
2
3-3-2-2
90
Дибус
26
Сиссе
34
Густаво
2
Рамирес
25
Макрецкис
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
88
Ромменс
24
Кеинде
19
Варга
14
Траоре
10
7
7
10
27
3
3
27
11
18
18
11
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
25
Макрецкис
21
Ботка
21
Ботка
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
80
Майга
80
Майга
5
Бен Ромдан
14
Траоре
20
Боржес
20
Боржес
14
Траоре
24
Кеинде
20
Салданья
20
Салданья
24
Кеинде
Остались в запасе
МТК
Ференцварош
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
26
Gergő Szőke
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
26
Gergő Szőke
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
28
Noel Kenesei
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча МТК - Ференцварош
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
441
501
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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21 октября
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1
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2
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1
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3
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