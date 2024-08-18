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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - МТК
Академия Пушкаша - МТК: обзор матча 18 августа 2024
Академия Пушкаша
18.08.2024, воскресенье, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
1 : 0
Завершен
МТК
51'
J. Levi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - МТК
Замена
R. Szolnoki
️️️️
Ж. Надь
86'
85'
Желтая карточка
И. Бериашвили
Замена
М. Сойсало
️️️️
G. Komaromi
81'
81'
Замена
M. Jurina
️️️️
I. Bognár
Замена
J. Plsek
️️️️
J. Levi
73'
Замена
Л. Колли
️️️️
J. Puljic
73'
65'
Замена
R. Molnár
️️️️
Р. Полиевка
65'
Замена
Z. Stieber
️️️️
М. Косновски
57'
Желтая карточка
М. Косновски
ГОЛ! 1:0!
J. Levi
Пас отдал
Ж. Надь
51'
Желтая карточка
W. Golla (o.g.)
47'
Желтая карточка
A. Favorov
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
6
Акош Маркграф
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Жолт Надь
(К)
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
1
Tamás Markek
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
27
Patrik Kovács
ЦЗ
17
Роберт Полиевка
ЛВ
18
Марк Косновски
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
22
Viktor Hei
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
10
István Bognár
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
23
J. Plsek
ЦФ
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
МТК
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
25
Gergő Kocsis
ЦП
26
Gergő Szőke
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
11
Marin Jurina
ЦФ
7
Zoltán Stieber
ЦФ
88
Ádin Molnár
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
3-2-1-5
6
Маркграф
19
18
Надь
94
Стронати
23
Масейрас
16
Ниссила
14
21
10
77
1
3-5-1-1
1
Демжен
4
Бериашвили
3
27
18
Косновски
22
11
10
6
Ката
17
Полиевка
2
18
Надь
22
22
18
Надь
77
20
Сойсало
20
Сойсало
77
10
23
23
10
21
9
Колли
9
Колли
21
25
25
10
11
11
10
18
Косновски
7
7
18
Косновски
17
Полиевка
9
9
17
Полиевка
Остались в запасе
Академия Пушкаша
МТК
91
Ármin Pécsi
ВР
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
26
Gergő Szőke
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
11
Artem Tyshchuk
ЦП
11
Zsombor Bévárdi
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Rácz
ВР
12
Adrián Csenterics
ВР
26
Gergő Szőke
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
88
Ádin Molnár
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Академия Пушкаша - МТК
2
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
13
Офсайды
4
0
Количество передач
447
345
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
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2021.07.15 21:20
3
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