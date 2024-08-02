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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьер - Дебрецен
Дьер - Дебрецен: обзор матча 02 августа 2024
Дьер
02.08.2024, пятница, 19:50
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
0 : 3
Завершен
Дебрецен
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Дьер - Дебрецен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Залаэгерсег
- : -
06.12.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Ньиредьхаза
1 : 1
08.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Дьер
2 : 2
31.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
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