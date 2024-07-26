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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - МТК
Залаэгерсег - МТК: обзор матча 26 июля 2024
Залаэгерсег
26.07.2024, пятница, 19:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
0 : 1
Завершен
МТК
90+2'
M. Jurina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - МТК
90'
+5
Желтая карточка
M. Jurina
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
M. Jurina
Пас отдал
Z. Stieber
Замена
B. Balazs
️️️️
G. Mim
87'
83'
Замена
M. Jurina
️️️️
K. NÃ©meth
82'
Замена
Z. Stieber
️️️️
I. Bognár
Желтая карточка
Y. Croizet
81'
Замена
Y. Croizet
️️️️
M. Sajbán
68'
67'
Замена
P. Kovács
️️️️
N. Antonov
67'
Замена
R. Molnár
️️️️
Р. Полиевка
56'
Желтая карточка
N. Antonov
Замена
D. Németh
️️️️
J. Špoljarić
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
МТК
1
Патрик Демжен
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
3
Zsombor Nagy
ЦЗ
17
Роберт Полиевка
ЛВ
22
Viktor Hei
ЦП
11
Artúr Horváth
ЦП
6
Михалы Ката
(К)
ЦП
10
István Bognár
ЦП
2
Benedek Varju
ЦФ
3
Nemanja Antonov
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
Залаэгерсег
24
M. Cubrilo
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
МТК
27
Patrik Kovács
ЦЗ
25
Gergő Kocsis
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
7
Zoltán Stieber
ЦФ
11
Marin Jurina
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
2-3-4
23
4
Варконьи
18
10
6
50
33
9
8
2-4-1-3
1
Демжен
4
Бериашвили
3
11
6
Ката
10
22
17
Полиевка
18
3
2
6
67
67
6
50
97
97
50
9
15
15
9
3
27
27
3
10
7
7
10
18
11
11
18
17
Полиевка
9
9
17
Полиевка
Остались в запасе
Залаэгерсег
МТК
24
M. Cubrilo
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
25
Gergő Kocsis
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
Остались в запасе
24
M. Cubrilo
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
8
AndrÃ¡s MÃ¡tyÃ¡s Csonka
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Остались в запасе
25
Gergő Kocsis
ЦП
97
Bence Végh
ЦП
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Залаэгерсег - МТК
1
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
305
642
Сейвы
3
0
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Ньиредьхаза
- : -
05.12.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Посещаемость:
2867
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Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
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Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
2022.02.20 01:52
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2022.02.19 23:55
1
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Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
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Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
2023.03.16 22:19
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2022.02.19 23:55
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