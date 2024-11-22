Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Клермон - Метц
Клермон - Метц: обзор матча 22 ноября 2024
Клермон
22.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 14 тур
1 : 1
Завершен
Метц
14'
M. Baaloudj
27'
И. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Метц
90'
Замена
J. N'Duquidi
️️️️
Ж. Деменге
Замена
А. Маурер
️️️️
M. Douane
80'
Замена
M. Bouchenna
️️️️
Х. Кейта
80'
Замена
M. Toure
️️️️
M. Baaloudj
79'
78'
Желтая карточка
Б. Стамбули
72'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
И. Сане
63'
Замена
К. Куао
️️️️
К. Ван Ден Керхоф
62'
Замена
Ш. Сабали
️️️️
С. Элисор
62'
Замена
M. Bokele Mputu
️️️️
Й. Асоро
Желтая карточка
M. Baaloudj
56'
27'
ГОЛ! 1:1!
И. Сане
Пас отдал
С. Элисор
Желтая карточка
Х. Кейта
21'
ГОЛ! 1:0!
M. Baaloudj
Пас отдал
Б. Диалло
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
(К)
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
17
Ousmane Diop
ЦФ
10
M. Baaloudj
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
92
Айман Маурер
АП
99
Musa Toure
ЦФ
19
Mohamed-Amine Bouchenna
ЦФ
Метц
16
Alexis Mirbach
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
4-2-2-2
16
Н'Диайе
22
Диалло
3
Да Силва
5
Жаке
25
Конате
6
Маньин
25
Гастьен
8
Кейта
11
10
17
3-2-2-1-2
90
Окиджа
8
Траоре
72
Сане
14
Удоль
3
Ван Ден Керхоф
21
Стамбули
29
Асоро
8
Деменге
7
Эйн
22
Элисор
7
Сане
11
92
Маурер
92
Маурер
11
10
99
99
10
8
Кейта
19
19
8
Кейта
3
Ван Ден Керхоф
52
Куао
52
Куао
3
Ван Ден Керхоф
7
Сане
30
Джаллоу
30
Джаллоу
7
Сане
8
Деменге
15
15
8
Деменге
22
Элисор
7
Сабали
7
Сабали
22
Элисор
29
Асоро
19
19
29
Асоро
Остались в запасе
Клермон
Метц
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
16
Alexis Mirbach
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Mirbach
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Клермон - Метц
2
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
478
525
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
Новости команд
Все
Клермон
Метц
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+